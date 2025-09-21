

NHK大河ドラマ「べらぼう」では、江戸のメディア王・蔦屋重三郎（つたや・じゅうざぶろう）を中心にして江戸時代中期に活躍した人物や、蔦重が手がけた出版物にスポットライトがあたっている。連載「江戸のプロデューサー蔦屋重三郎と町人文化の担い手たち」の第38回は、松平定信が側近に異を唱えられながらも、路線を変えなかった蝦夷地政策について解説する。

憎んだ意次の政策をも取り入れた定信

老中として権勢を振るった田沼意次のことを、よほど憎んでいたようだ。松平定信は、将軍に差し出した意見書で「2度も田沼を刺し殺そうとした」と、わざわざ胸中を告白している。

そんな定信だから、いよいよ自分が老中首座になったときには、意次とは正反対の政策を打ち出したことは、言うまでもない。意次が商工業を重視したのに対して、定信は農業重視の政策に転換。また、田沼時代の自由な気風のなかで育った町人文化を、定信は厳しく取り締まり、しきりに倹約を推奨したのである。

そして定信が何よりも危機感を持ったのは、田沼政権が醸成した「金を儲けることにこそ価値がある」というムードである。定信は武士たちに「学問と武芸に励め」と文武を奨励し、武士の風紀や気風を取り戻そうとした。

だが、その一方で、意次から引き継いでいる政策も意外と多い。意次といえば、株仲間を奨励することで商工業を活性化させながら、商工業者からの運上金、冥加金を徴収することで、歳入増に取り組んだことで知られる。

それに対して、定信が廃止した株仲間と運上金はごくわずかで、それも改革当初のみである。一部を除いて、株仲間も運上金も田沼時代とほぼ変わらずに存続させた。

また、意次は貨幣の利便性を高めるために、金貨中心の東日本と銀貨中心の西日本の両方で使える「南鐐二朱銀」（なんりょうにしゅぎん）を大量に鋳造して流通させた。定信が老中になると、南鐐二朱銀の鋳造は停止されたものの、発行済の二朱銀については永代通用として保証している。

さらに、大名や旗本、富裕商人、農民に対して、年1割前後の利子で公金を貸し付ける「公金貸付」も定信は取り止めることなく、意次から継承して引き続き行っている。

融通が利かないカタブツというイメージが強い定信。しかし、恨みさえ抱いている意次の政策であっても、生かすべきものは生かす、そんな「実をとる」したたかさも持ち合わせていた。

定信が蝦夷地の開発に消極的だったワケ

だが、そんな定信が、周囲の反対意見を押し切ってまで、断固として意次から継承することを拒否した政策がある。それは蝦夷地の開発だ。

意次は、工藤平助が著した『赤蝦夷風説考』に感化されて、ロシアが南下して攻めてくる前にいっそ交易して、良好な関係を築くのが得策だと考えた。そのためには、蝦夷地を支配していた松前藩から領地を取り上げて、直轄化を進めなければならない。

意次は2度にわたって蝦夷地の調査を行ったうえで開発を計画したが、意次が失脚すると頓挫。老中となった松平定信によって、蝦夷地政策は中止されることになった。

そんななか、寛政元（1789）年5月、蝦夷地のクナシリ地方とメナシ地方で、アイヌが蜂起するという事件が起きた。強制的に過酷な環境下で働かされ続けたことで、アイヌの不満が爆発したようだ。松前藩の足軽・竹田勘平や、松前藩からこの地を請け負っていた商人の飛騨屋・武川久兵衛らの部下など、約70人の倭人が命を落とすことになった。

松前藩は幕府に暴動を報告しながら、ただちに鎮圧することに成功したが、幕府はロシアの関与を疑い、出兵の準備も進めていたようだ。

そんな事態を受けて、老中たちの間では、蝦夷地開発の議論が持ち上がることになるが、定信は蝦夷地の開発に反対の姿勢を貫いた。ロシアが目論んでいるのは、武力による侵攻ではなく交易だとして、むしろ蝦夷地を不毛な地のままにしておいたほうが、ロシアの脅威を防げると、定信は考えたのである。

自伝『宇下人言』で定信は「いま蝦夷に米穀などおしえ侍らば、極めて辺害をひらくべし、ことにおそるべき事なり」と書いている。新田開発を行って、現地のアイヌ人に農業を教えることで、かえって外敵が侵入しやすくなってしまう。つまり、これまで通り松前藩に任せておいたほうが、日本は安全を保てる、というのが定信のスタンスだった。

そんな定信の意見に真っ向から反対したのが、松平定信の政務を支えていた、老中格の本多忠籌（ほんだ ただかず）である。ロシアの狙いはあくまでも領土拡大であり、アイヌと対立したままだと、ロシアにつけ入る隙を与えてしまうと、忠籌は危機感を持ったようだ。

忠籌は、アイヌとの交易に幕府の役人が介入することで、松前藩や請負商人による不公平な交易を正す「御救（おんすくい）貿易」を提案。かつて意次が考えたように、蝦夷地を幕府の直轄地とし、アイヌとの関係性を構築しながら、蝦夷地の開発を進めるべきだとした。

定信を支えた本多忠籌の意外な行動

松平定信は、自身がまだ白河藩主だった頃に、陸奥泉藩主の本多忠籌と出会った。忠籌のほうが19歳年上だったが、よほど気が合ったのだろう。その後も親交を深めていき、定信が老中になると、忠籌も若年寄、そして老中格と出世していく。

定信の右腕として「寛政の改革」に加わった側近だけに、その意見には重みがあったに違いない。また、忠籌だけではなく、勘定奉行など蝦夷地問題に関係する者は大半が「蝦夷地を直轄すべきだ」という意見だった。

ところが、それでも定信が自分の意見を曲げることはなかった。あくまでも統治は松前藩に委任し、開発は行わないとしている。

それでも幕府の役人を蝦夷地に派遣し、松前藩の監視を強化しながら、ロシアの動静調査を行い、アツケシやソウヤといった場所で「御救交易」を実施させたのは、忠籌の意見があったからだろう。

しかし、定信としては側近の意見も取り入れたつもりでも、忠籌やそのほかの蝦夷地の開発派からすれば、ずいぶんと消極的な印象を受けたのではないだろうか。どうも定信には、「あえて幕府が動かずとも、防衛の重荷から松前藩のほうから自ら土地を差し出すはず」という読みがあったようだ。

はるか先を見据えていた定信だったが、老中就任からわずか6年で罷免されることになる。一橋治済の賛同を得たうえで、「独裁的な傾向が強い定信を、将軍補佐と老中の双方から解任すべし」と老中の評議にかけたのは本多忠籌、その人であった。

