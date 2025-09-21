YOASOBI×WOWOW特集の延長が決定！第1弾として初のアジアツアーから韓国でのワンマンライブの模様が11月放送・配信に

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

WOWOWにて、11月から再びYOASOBIを特集した『YOASOBI×WOWOWスペシャル』の放送・配信が決定。さらに10月1日の結成記念日には、11時間連続で7番組を一挙アンコール放送・配信することも発表された。

■YOASOBIの韓国・ソウルでの初公演をはじめとする、連続特集をお届け！

WOWOWでは、YOASOBIがイギリスのOVO Arena Wembleyで開催した単独ライブとその裏側に迫る連続特集を8月と9月に行ってきたが、11月から再び『YOASOBI×WOWOWスペシャル』の放送・配信を敢行。まずは第1弾として、韓国・ソウルでの初の単独公演の模様を11月に放送・配信することが決定。その後も魅力的なラインナップが予定されているとのことなので、続報を楽しみに待とう。

さらにYOASOBIの結成記念日である10月1日には、14時から7番組を11時間連続で一挙アンコール放送・配信することも決定。この特集で、世界中を魅了するYOASOBIのライブパフォーマンスの神髄を改めて体感しよう。

■『YOASOBI×WOWOWスペシャル』番組情報

●“YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024” LIVE IN SEOUL KOREA

11月放送・配信予定

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

2023年12月にソウルのKOREA UNIV. TIGER DOMEで開催された『YOASOBI ASIA TOUR 2023-2024』韓国公演の模様をお送りする。発売してわずか1分でチケットが完売したため、急遽追加公演が決定し2DAYSでのパフォーマンスとなった本公演は、自身初の韓国ワンマン公演であると同時に、海外における初めてのワンマンライブという記念すべきステージとなった。ここからYOASOBIは2024年1月にシンガポール、マレーシア、インドネシア、台湾を回るワンマンツアーを展開するが、アジア進出のメモリアルなライブとして語り継がれている。

日本国内ではアリーナツアーで13万人を動員し、さらにアメリカや香港、台湾といった海外でのフェスに出演して経験を積んだ彼らが満を持して臨んだアジアツアー。チケットの争奪戦が物語るようにその人気は海外にまで広がっており、ヒット曲が連続するセットリストに客席は興奮のるつぼと化した。改めてYOASOBIのポテンシャルの高さを感じさせる韓国公演をお見逃しなく。

収録日：2023年12月16日

収録場所：韓国・ソウル 高麗大学ファジョン体育館

■『YOASOBI結成記念日！11時間連続放送SP』番組情報



●YOASOBI「NICE TO MEET YOU」

10/01（水）14:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

東京・日本武道館で行なわれたYOASOBIの初の有観客ライブを放送！生演奏を堪能できるダイナミックなパフォーマンスに注目。

収録日：2021年12月4日

収録場所：東京・日本武道館

●YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”

10/01（水）15:30～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

2023年、YOASOBIが行った初の単独アリーナツアーから、さいたまスーパーアリーナ2DAYSの初日の模様を全曲ノーカットでお送りする。

収録日：2023年6月3日

収録場所：埼玉・さいたまスーパーアリーナ

●YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現実”

10/01（水）17:15～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

国内のみならずアジアおよび世界でも大きな反響を呼んできたYOASOBIのライブ・パフォーマンス。話題沸騰の初ドームライブから東京ドーム公演2日目の模様をお届け。

収録日：2024年11月10日

収録場所：東京 東京ドーム

●YOASOBI LIVE AT WEMBLEY ARENA

10/01（水）20:00～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

英国OVO Arena Wembleyで行なわれたYOASOBI初のロンドンワンマン公演。世界中で熱狂を巻き起こしている彼らの最新パフォーマンスに注目。

収録日：2025年6月8日、9日

収録場所：イギリス・ロンドン OVOアリーナ・ウェンブリー

●YOASOBI Special Program at WEMBLEY ARENA

10/01（水）21:45～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

YOASOBIのOVO Arena Wembleyでのライブに密着したスペシャルプログラム。初のロンドンワンマンに挑んだ彼らの、ステージの裏側をお届け。

●YOASOBI Live Selection

10/01（水）22:15～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後～1週間アーカイブ配信あり

YOASOBIが2021年に行ったふたつの無観客生配信ライブから厳選したライブ映像と本人インタビューで構成されるスペシャルな番組をお届け。

●YOASOBI Music Video Collection

10/01（水）23:15～

WOWOWライブで放送／WOWOWオンデマンドで配信

※アーカイブ配信なし

YOASOBIの名曲を彩った印象的なミュージックビデオが集結。積み重ねてきた映像でYOASOBIの5年間を見る永久保存版のMVコレクション。

