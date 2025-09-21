スヌーピータウンショップにハロウィングッズが入荷中！仮装したピーナッツ・ギャングがとびきりかわいい〜！
秋のシーズンイベントといえば、ハロウィン！スヌーピーが登場するコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」にも、ハロウィングッズがたっぷり到着している。
【画像】スヌーピータウンショップのハロウィングッズを見る
2025年、「スヌーピータウンショップ」が贈るオリジナルデザインのハロウィングッズは「Boo-tiful Night」がテーマ。“Boo”は、人を驚かせたりするときの「ばあ！」「ワッ!!」という掛け声のこと。今回のグッズでは、仮装したピーナッツ・ギャングが、みんなを「ばあ！」と驚かせている、そんな姿をモチーフにしたデザインが展開される。
コウモリの翼を背負い、鋭い牙と顔のキズで仮装したスヌーピーをモチーフにしたのが、「ぬいぐるみ」(2640円)と「マスコット」(1870円)。ハロウィンだけのデザインを、コレクションに加えたい！
今からハロウィンムードを楽しめる、普段使いのアイテムも充実！「フラットトート」(1870円)や「ミニクリアポーチ(オレンジ・ブルー)」(各1210円)、「ハートプレート」(1430円)、「ミニタオル」(880円)、「巾着」(770円)など、いつも持ち歩きたいグッズがずらり。
ハロウィン当日に配るお菓子をラッピングするのに便利な「平袋セット」(990円)や「箔押しマスキングテープ」(880円)をはじめ、ステーショナリーアイテムもキュートなものばかり。お菓子ではなく「マグネットクリップ2個セット」(770円)、「ピンバッジ3個セット」(1430円)、「ホログラムステッカーセット」(990円)をギフトにするのもあり！
シュローダーはチェシャ猫に、ペパーミント パティはフェアリーに、スヌーピーのきょうだい、マーブルスはジャック・オー・ランタンに！布をかぶってお化けに扮したウッドストックなど、ハロウィンを楽しむピーナッツ・ギャングと一緒に、季節のイベントを過ごそう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スヌーピータウンショップのハロウィングッズを見る
コウモリの翼を背負い、鋭い牙と顔のキズで仮装したスヌーピーをモチーフにしたのが、「ぬいぐるみ」(2640円)と「マスコット」(1870円)。ハロウィンだけのデザインを、コレクションに加えたい！
今からハロウィンムードを楽しめる、普段使いのアイテムも充実！「フラットトート」(1870円)や「ミニクリアポーチ(オレンジ・ブルー)」(各1210円)、「ハートプレート」(1430円)、「ミニタオル」(880円)、「巾着」(770円)など、いつも持ち歩きたいグッズがずらり。
ハロウィン当日に配るお菓子をラッピングするのに便利な「平袋セット」(990円)や「箔押しマスキングテープ」(880円)をはじめ、ステーショナリーアイテムもキュートなものばかり。お菓子ではなく「マグネットクリップ2個セット」(770円)、「ピンバッジ3個セット」(1430円)、「ホログラムステッカーセット」(990円)をギフトにするのもあり！
シュローダーはチェシャ猫に、ペパーミント パティはフェアリーに、スヌーピーのきょうだい、マーブルスはジャック・オー・ランタンに！布をかぶってお化けに扮したウッドストックなど、ハロウィンを楽しむピーナッツ・ギャングと一緒に、季節のイベントを過ごそう。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC