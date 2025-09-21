´Ú¹ñ¤Ç¤Þ¤¿°°Æü´ú¥Ù¥ó¥Ä¤¬ÌÜ·â¤µ¤ìÊªµÄ¡¢¼ÖÆâ¤Ë¡ÖMAGAË¹»Ò¡×¤â¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÆüËÜ¤ËÄÉÊü¤ò¡×
2025Ç¯9·î18Æü¡¢´Ú¹ñ¡¦¥¤¡¼¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°°Æü´ú¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤¿¾õÂÖ¤Ç¸øÆ»¤òÁö¹Ô¤·ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡Ö°°Æü´ú¥Ù¥ó¥Ä¡×¤¬¤Þ¤¿¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£
·Ä¾°ËÌ¡Ê¥¥ç¥ó¥µ¥ó¥×¥¯¡ËÆ»¡¦¶âÀô¡Ê¥¥à¥Á¥ç¥ó¡Ë¤Ç°°Æü´ú¥Ù¥ó¥Ä¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦ÌÜ·âÃÌ¤¬18Æü¤ËSNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°°Æü´ú¤¬Å½¤é¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Ä¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ËÊÆ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖMAGA¡ÊMAKE AMERICA GREAT AGAIN¡¢ÊÆ¹ñ¤òºÆ¤Ó°ÎÂç¤Ë¡Ë¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Ë¹»Ò¤âÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö°°Æü´ú¥Ù¥ó¥Ä¡×¤Ï2023Ç¯5·î¤Ë½é¤á¤ÆÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¡£¿ÎÀî»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤äÀö¼Ö¾ì¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ç¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¤ÆÆ±°ì¤Î¼ÖÎ¾¤È»×¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»ö¤Ï¡Ö°°Æü´ú¤ÏÆüËÜ¤¬ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿·³´ú¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñ·³¼çµÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡×¡ÖÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ò¿¯Î¬¤·¤¿ºÝ¡¢Î¦·³¤È³¤·³¤¬·³´ú¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½¥¦¥ë»Ô¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖÆüËÜÄë¹ñ¼çµÁ¤Î¾ÝÄ§Êª¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤Ç¡¢°°Æü´ú¤Ê¤É¡ÖÄë¹ñ¼çµÁ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·³´ú¤äÂ¤·ÁÊª¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ÝÄ§Êª¡×¤ò¸ø¶¦¤Î¾ì¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿¤êÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶Ø¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¾òÎã¤Î¤¿¤áË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¼å¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¡Ö°°Æü´ú»ÈÍÑ½èÈ³Ë¡¡×¤¬È¯µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±°°Æü´ú¤òÅ½¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¼Ö¤Î»ý¤Á¼ç¤Ï´é¤ò½Ð¤·¤¿¤é¤É¤¦¤À¤è¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤ä¤Ä¤ÏÆüËÜ¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤ÆºÆÆþ¹ñ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤Ù¤¡×¡ÖÆóÅÙ¤È´Ú¹ñ¤ÎÃÏ¤òÆ§¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤ËÄÉÊü¤·¤í¡£¤³¤ó¤Ê¤Î¤ÏÉ½¸½¤Î¼«Í³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¤â°ú¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤¬¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËË¡À©²½¤·¤è¤¦¡×¤Ê¤É¡¢ÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë