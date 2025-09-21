NIKE HARAJUKUに日本初導入のサービス登場。わずか2分でランニングフォームが丸裸に
2025年9月11日に、NIKE HARAJUKUがリニューアルオープンしました。場所は以前のショップがあった隣。原宿クエストビルの1〜3階で、総面積は1860平方メートルと国内最大です。
商品ラインナップが充実しているのはもちろんですが、その中でも注目したいのが、日本で初めて（世界でも上海、ロンドンに次いで３か所目）導入された「NSRL Form」でしょう。
6台のカメラで150か所のポイントを測定
「NSRL Form」とは、最新のイノベーションを搭載したナイキの商品開発や、エリートアスリートのサポートにおいて重要な役割を担っているナイキスポーツ研究所（Nike Sport Research Lab）の研究から生まれた、ランニングの動作分析ツール。トレッドミルを2分間走行している間、周辺に設置された6台のカメラが体験者の150か所のポイントを測定し、フォームを解析。横ぶれ、腰の沈み、内寄りの着地、上下動、上半身の傾き、膝下の振り出しという6つの要素を評価してくれます。
さらに、その6つの指標に、ケイデンス（1分間あたりの歩数）、着地部位のデータも加えてフォームの特徴を捉え、改善ポイントと、改善に有効なワークアウトを、ナイキのアプリ（NRCおよびNTC）と連動して提案。フォームに適したシューズもおすすめしてくれるんです。
撮影に使われている6台のカメラは、なんとiPhone！ 近年のiPhoneのカメラ機能の進化も、シンプルなシステム構築に役立ったそうです。
実際に「NSRL Form」を体験したのですが、まず驚いたのが、詳細なフォームチェックをするにも関わらず、体にマーカーをつける必要がないこと。話を聞いたナイキスポーツ研究所のキャサリン・ポーさんによれば、そこはこだわったポイントの1つだったそうです。
研究所でのテストではマーカーが使えますが、ストアに設置するNSRL Formでの測定で、全身にマーカーを付けるのは現実的ではありません。モーションキャプチャーを行なうソフトウェアのパートナーと協力し、マーカーを使用しないことをベースにアルゴリズムを構築しました。実は開発の時間の大部分をかけたのはその部分で、インターフェイスを含めてシンプルなものにするために多くの労力を費やしました。（キャサリン・ポーさん）
たった2分間でランニングフォームを詳細に解析
トレッドミルを走る時間はたったの2分。1kmぐらいは走る心積りだったので、これにも驚かされました。しかも実際にデータ収集しているのは、わずか15秒。最初の1分間は、体験者がトレッドミルに慣れるためのウォーミングアップの時間なんです。
さまざまな研究で、走る動きを十分に捉えるには、15歩ほど必要だとされています。15秒間あれば、25〜30歩ほどを計測することができますから、ランニングフォームの傾向を分析するのに必要なデータが取得できるのです。（キャサリン・ポーさん）
もう一つ気になるのは、元気なうちにフォームの悪いところを捉えることができるのかというところ。
筆者は、例えばハーフマラソンを走ったとき、レース後半で、腰が落ちてくる自覚があります。横ぶれや上下動なんかもそうですが、元気なうちは誰でもそれなりに良いフォームで走れてしまうのではないかと思うんですが、それについても2分のランで分析ができてしまうそうです。
2分間で何か変化が見られる場合、疲労が増すにつれてその変化は顕著になります。逆を言えば、レース後半でどのようにフォームが悪化するかというのは、最初の2分でその傾向を捉えることができるのです。（キャサリン・ポーさん）
気になる筆者のフォーム分析の結果ですが、一番の課題として挙げられたのは“腰の沈み”（やっぱりそうですか）。フォーム改善の方法として、体幹や太ももを鍛えるワークアウトを提案されました。
「NSRL Form」は、1コマ15分の優先予約制（予約は公式サイトから）。ナイキメンバーは無料で体験できます。
