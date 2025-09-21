Photo: GIZMODO

2025年9月11日に、NIKE HARAJUKUがリニューアルオープンしました。場所は以前のショップがあった隣。原宿クエストビルの1〜3階で、総面積は1860平方メートルと国内最大です。

商品ラインナップが充実しているのはもちろんですが、その中でも注目したいのが、日本で初めて（世界でも上海、ロンドンに次いで３か所目）導入された「NSRL Form」でしょう。

6台のカメラで150か所のポイントを測定

「NSRL Form」とは、最新のイノベーションを搭載したナイキの商品開発や、エリートアスリートのサポートにおいて重要な役割を担っているナイキスポーツ研究所（Nike Sport Research Lab）の研究から生まれた、ランニングの動作分析ツール。トレッドミルを2分間走行している間、周辺に設置された6台のカメラが体験者の150か所のポイントを測定し、フォームを解析。横ぶれ、腰の沈み、内寄りの着地、上下動、上半身の傾き、膝下の振り出しという6つの要素を評価してくれます。

さらに、その6つの指標に、ケイデンス（1分間あたりの歩数）、着地部位のデータも加えてフォームの特徴を捉え、改善ポイントと、改善に有効なワークアウトを、ナイキのアプリ（NRCおよびNTC）と連動して提案。フォームに適したシューズもおすすめしてくれるんです。

Photo: 神津文人 トレッドミルを囲むように配された6台のiPhoneで、ランニング動作を撮影

撮影に使われている6台のカメラは、なんとiPhone！ 近年のiPhoneのカメラ機能の進化も、シンプルなシステム構築に役立ったそうです。

実際に「NSRL Form」を体験したのですが、まず驚いたのが、詳細なフォームチェックをするにも関わらず、体にマーカーをつける必要がないこと。話を聞いたナイキスポーツ研究所のキャサリン・ポーさんによれば、そこはこだわったポイントの1つだったそうです。

Photo: 神津文人 ナイキスポーツ研究所（NSRL）のキャサリン・ポーさん

たった2分間でランニングフォームを詳細に解析

Photo: 神津文人 分析結果はこんな感じで表示されます

トレッドミルを走る時間はたったの2分。1kmぐらいは走る心積りだったので、これにも驚かされました。しかも実際にデータ収集しているのは、わずか15秒。最初の1分間は、体験者がトレッドミルに慣れるためのウォーミングアップの時間なんです。

もう一つ気になるのは、元気なうちにフォームの悪いところを捉えることができるのかというところ。

筆者は、例えばハーフマラソンを走ったとき、レース後半で、腰が落ちてくる自覚があります。横ぶれや上下動なんかもそうですが、元気なうちは誰でもそれなりに良いフォームで走れてしまうのではないかと思うんですが、それについても2分のランで分析ができてしまうそうです。

2分間で何か変化が見られる場合、疲労が増すにつれてその変化は顕著になります。逆を言えば、レース後半でどのようにフォームが悪化するかというのは、最初の2分でその傾向を捉えることができるのです。（キャサリン・ポーさん）

Photo: 神津文人 PDF 分析結果をまとめたPDFをメールで送ってもらえます。筆者もこれを参考に弱点克服をしたいなと思ってます

気になる筆者のフォーム分析の結果ですが、一番の課題として挙げられたのは“腰の沈み”（やっぱりそうですか）。フォーム改善の方法として、体幹や太ももを鍛えるワークアウトを提案されました。

「NSRL Form」は、1コマ15分の優先予約制（予約は公式サイトから）。ナイキメンバーは無料で体験できます。

