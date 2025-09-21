20日に今季限りでの現役引退を発表したプロ12年目森唯斗投手（33）が21日、横浜市内の球団事務所で引退会見に臨んだ。

会見後には山崎、佐野、山本、入江、三森、堀岡、石田裕、竹田祐の8選手がサプライズ登場。花束を贈呈した。30日本拠地ヤクルト戦試合終了後に引退レセモニーを実施する。

「このたび引退することを決めました森唯斗です」と切り出すと、決断時期などについて「シーズン前に、今年やらないと厳しいとは思っていたんですけど、決めたのは9月に入ってからです。嫁は納得してなかったですが、自分が決めたことなので。今はちょっとゆっくりしたいなというのはあります。でもこれからの方が長いので、家族とゆっくり父親としてやっていきたいなと思っています」とあいさつした。

そして印象に残っているシーンについて「初めて（ソフトバンクで）日本一になったときのことは印象に残っています。そしてDeNAにきて、ここまでやれると思っていなかった。どんなときも応援してくださったファンの方、ファンあってのプロ野球選手なので、12年間しっかり背中を押してもらったなと思っています」と話した。

右腕は、13年ドラフト2位で社会人野球の三菱自動車倉敷オーシャンズからソフトバンクに入団。1年目から7年連続50試合以上に登板した。18年は37セーブで最多セーブのタイトルも獲得。そこから3年連続30セーブ以上の成績で、4度のリーグ優勝、6度の日本一に貢献した。

24年DeNAに移籍。今季は同初登板初先発となった8月28日阪神戦のみの登板で、勝利投手となり「もがいてやるしかない。ユニホームを脱ぐまではそんな感じです」と話していた。通算485試合、27勝30敗、127セーブ、106ホールド、防御率3・21。