²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥·¥å¡¼¤¬È¯Çä¡ª¡¡9·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿38¡¦39¹æ¤Ç¤Ï¡ÖÎòÂå²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬Âç½¸¹ç!!¡×¤ÈÂê¤·¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼½÷Í¥¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎºÇ¿·»£¤ê²¼¤í¤·¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÆÃ½¸¤è¤êÎòÂå¥Ò¥í¥¤¥ó4Ì¾¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¡¢½µ¥×¥ìNEWS¤Ë¤ÆºÆ·ÇºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¡Ê2021¡Á2022Ç¯¡Ë¤Ç¸Þ½½Íò¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤¿°æËÜºÌ²Ö¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢Æüº¢¤«¤é¶õ¼ê¤ÎÃÃÏ£¤ËÎå¤à½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¡¢Á¬Åò¤ò±Ä¤à¸Þ½½Íò²È¤ÎËö¤Ã»Ò¡£²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¤Ø¤ÈÊÑ¿È¤·¡¢·»¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë°Ëâ¿òÇÒÁÈ¿¥¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥º¤ÈÀï¤¦¡£°æËÜ¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¤µ¤¯¤é¤ò¤É¤¦±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡½Ð±é¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤Î¿´¶¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸Þ½½Íò¤µ¤¯¤éÌò¤Ç¡¢À©Éþ¤òÃå¤ë°æËÜºÌ²Ö
¡½¡½¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤ÎÊüÁ÷½ªÎ»¤«¤é3Ç¯¤Û¤É·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡©
°æËÜ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¹ç³Ê¤ò¥É¥Ã¥¥ê¤ÇÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ö¥³¥á¥ó¥È»£¤ê¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Î¿·¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿´¶¤Ï¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¼ÁÌä·Á¼°¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¢¤Î»þ¤Ï¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤¿¤Ê¡¼¡£
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°æËÜ¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â¤¤¤¯¤Ä¤«¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡©
°æËÜ¡¡»öÌ³½ê¤ÎÊý¤«¤éÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡Ö¼õ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¤é¼ê¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢Äï¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤è¤¯´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼³»Éð¡Ù¡Ê2013-2014Ç¯¡Ë¤«¤é¸«»Ï¤á¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡¡ÆÃ¤Ë¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥°¥¼¥¤¥É¡Ù¡Ê2016-2017Ç¯¡Ë¤ÏÄï¤È°ì½ï¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ¿È¥Ù¥ë¥È¤òÂ·¤¨¤Æ¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤´¤Ã¤³¤ò¤·¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤È¤â¤È¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤¬¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ï²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼À¸ÃÂ50¼þÇ¯µÇ°ºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢´î¤Ó¤â¤Ò¤È¤·¤ª¤Ç¤¹¤Í¡£
°æËÜ¡¡50¼þÇ¯µÇ°ºî¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤³¤½¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¬¡Ø·à¾ìÈÇ ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù(2021Ç¯7·î¸ø³«¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¥»¥¤¥Ð¡¼+¥¼¥ó¥«¥¤¥¸¥ã¡¼ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼Àïµ¡Ù¤ÇÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¤¿Ã»ÊÔ±Ç²è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸Þ½½Íò²È¤¬±Ä¤à¡Ö¤·¤¢¤ï¤»Åò¡×¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÊÉ±Û¤·¤Ë°ìµ±·»¡Ê¸Þ½½Íò°ìµ±¡¿±é¡§Á°ÅÄ·ýÂÀÏº¡Ë¤È²ñÏÃ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¡£¤Þ¤À¤´°§»¢¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤Ãæ¡¢´é¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤Î¤ª¼Çµï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·»Ëå¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤»¤ë¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÎãÇ¯¡¢¹ç³Ê¤«¤é¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤Þ¤Ç¹²¤¿¤À¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°æËÜ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡£°áÁõ¹ç¤ï¤»¤«¤éËÜÆÉ¤ß¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎý½¬¡¢¤½¤·¤Æ»£±Æ¤È¡¢¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬°ì½Ö¤Ç¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Î¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¤³¤ì¤Û¤É»Å»ö¤Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ÖÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤Ç´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤âÅö»þ¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¡£ÀäÂÐ¤ËÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤â¥¯¥é¥¹¤Ç5°Ì°ÊÆâ¤Î½ç°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¥Æ¥¹¥ÈÊÙ¶¯¤ÎÆ»¶ñ¤ò°ì¼°»ý»²¤·¡¢¹ç´Ö¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò³Ø¶È¤È¶¦¤Ë¶î¤±È´¤±¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤â¤¦²¿¤âÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Ï¡Ö²ÈÂ²¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£°æËÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤¿¸Þ½½Íò¤µ¤¯¤é¤Ï¸Þ½½Íò²È¤ÎËö¤Ã»Ò¤Ç¡¢Æü¡¹¶õ¼ê¤ÎÃÃÏ£¤ËÎå¤àÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£
°æËÜ¡¡¼ÂºÝ¤Î»ä¤ÏÄï¤ò»ý¤Ä»Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡¢Ëö¤Ã»Ò¤äËå¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤Êý¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼¡ÃË¡¦Âç¤Á¤ã¤ó¡Ê¸Þ½½ÍòÂçÆó¡ËÌò¤Î¤Ò¤å¤¦¤Á¤ã¤ó¡ÊÆü¸þÏË¡Ë¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢¤ª¼Çµï¤Î³°¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹ÃË¡¦°ìµ±Ìò¤Î¥±¥ó¤Á¤ã¤ó¤ÏÇ¯¾å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÅö¤Î¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ë¿È¤È¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¥ã¥¹¥È¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¶õ¼ê¤Î·Ð¸³¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç·¿¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢Ëå¤é¤·¤µ¤òÍý²ò¤Ç¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ìòºî¤ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¡©
°æËÜ¡¡ÆÃÊÌ¤ÊÌòºî¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¶¯¤¤¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÊÅö»þ¡Ë10Âå¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½±é¤¸¤é¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤ò»×¤¦¤¬¤Þ¤Þ¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÀ³Ê¤æ¤¨¤ËÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ÖÆüÍË¤ÎÄ«¤«¤é¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È»×¤ï¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë¾åËÙÆâ¡Ê²Â¼÷Ìé¡Ë´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÂçÆó¤Ë¥Ó¥ó¥¿¡×¤ÈÂæËÜ¤Ë¤Ê¤¤±é½Ð¤¬Æþ¤ê¡¢¥Ó¥ó¥¿¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÊÂè40ÏÃ¡Ë¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¤â¿È¤ò°Ñ¤Í¤Ä¤Ä¤â¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤ëÃæ¤Ç¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
°æËÜ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢½é¤á¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¸¥ã¥ó¥Ì¤ËÊÑ¿È¤·¤¿Âè12ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤µ¤¯¤é¤Ï»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¡ÖÌµÅ¨¡×¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤¬¶¯¤¤¡£¤À¤«¤é¶õ¼ê¤â´èÄ¥¤ë¤·¡¢¶¯µ¤¤ÊÈ¯¸À¤â¤¹¤ë¡£¤Ç¤â¡Ö¶¯¤¬¤ê¡×¤È¡Ö¶¯¤¤¤³¤È¡×¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¶õ²ó¤ê¤òÂ³¤±¤ëÃæ¡¢¼«Ê¬¤Î¼å¤µ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿»þ¡¢¤µ¤¯¤é¤Î¿´¤«¤é°Ëâ¡¦¥é¥Ö¥³¥Õ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£¤µ¤¯¤é¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤µ¤¯¤é¤ò¡Ö¥¹¥´¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼å¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤µ¤¯¤é¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ã¯¤Î¿´¤Ë¤â°Ëâ¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡ÙÁ´ÂÎ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÊÑ¿È¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
°æËÜ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬ÊÑ¿È¤¹¤ëºîÉÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷¤Î»Ò¤Ï¼é¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¼ÂºÝ¤ËºîÃæ¤Ç¤â¡¢¤µ¤¯¤é¤À¤±¤¬¥Þ¥Þ¤«¤é²á¾ê¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢·»Ã£¤«¤é»Ò¶¡°·¤¤¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÁ¼Ì¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤µ¤¯¤é¤Ï¡¢ÊÑ¿È¤¹¤ëÁ°¤«¤éÀ¸¿È¤Î¾õÂÖ¤Ç¥®¥Õ¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê²ø¿Í¡Ë¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦Í¦´º¤Ê½÷¤Î»Ò¡£ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ä¤ë¤Ê¡ª¡×¤È¥Ë¥ó¥Þ¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°æËÜ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤ª¾å¼ê¤Ç¤·¤¿¡£
°æËÜ¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¡¡´°Á´¤Ë¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£¾®³Ø1Ç¯À¸¤«¤éÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Þ¤Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ð¥ì¥¨¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇµÓ¤Ï¾å¤¬¤ë¤±¤É¡¢±¿Æ°¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢Âè1ÏÃ¤«¤éÀï¤¦¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤ÎÅÏÊÕ¡Ê½ß¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤µ¤¯¤é¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤³¤ì¤«¤é²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¶¯¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÊª¸ì¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£°¤ÎÁÈ¿¥¥Ç¥Ã¥É¥Þ¥ó¥º¤Î½÷²¦¡¦¥¢¥®¥ì¥é¤ò±é¤¸¤¿³ñÅç¸÷¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÅ¨ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿Æó¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Éô²¼¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥¢¥®¥ì¥é¤Ë¤µ¤¯¤é¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æó¿Í¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤äÍ·±àÃÏ¤Ë¹Ô¤¯´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
°æËÜ¡¡Í·±àÃÏ......Âè33ÏÃ¤À¡ª
¡½¡½¥º¥Ð¥ê¡¢Âè33ÏÃ¤Ç¤¹¡£¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
°æËÜ¡¡½éÊÑ¿È²ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥®¥ì¥é¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿²ó¤â¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤È¤¤¤¦¤È¡©
°æËÜ¡¡Âè32ÏÃ¤«¤é2ÏÃÏ¢Â³¤Ç¤µ¤¯¤é¤È¥¢¥®¥ì¥é¤Î¥á¥¤¥ó²ó¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï»ä¡¢¤³¤Î»£±ÆÁ°¤Ë¥³¥í¥Ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸Þ½½Íò3·»Äï¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥½¥ó¥°¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿ÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¡Ö50¡ß45¡¡´¶¼Õº×¡¡Anniversary LIVE & SHOW¡×¡Ë¤Ë½Ð¤é¤ì¤º¡¢¹â¹»¤ÎÂ´¶È¼°¤â·çÀÊ¡£¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤·¤ÆÁá¡¹¡¢¥¢¥®¥ì¥é¤È¤ÎÀïÆ®¤ÇÀ©Éþ¤Î¤Þ¤ÞÀî¤ËÍî¤Á¡ÊÂè32ÏÃ¡Ë¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤ËÆó¿Í¤Ç¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ë¤È¤³¤í¡ÊÂè33ÏÃ¡Ë¤Þ¤Ç¤ò1Æü¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÉÂ¤ß¾å¤¬¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢²á¹ó¤Ê»£±Æ¡ª
°æËÜ¡¡¤ªÉ÷Ï¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÅòµ¤¤¬Î©¤Ä¤È±ÇÁü¤¬»£¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¹ÅÙ¤ÏÄã¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ç¨¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê½ÐÍè»ö¤¬Â³¤¤¤¿¸å¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²á¹ó¤µ¤â´Þ¤á¤Æ»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ»£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¡¢½ôÅÄ¡ÊÉÒ¡Ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¤Î"¿åÍî¤Á"¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤¿¤Î¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï²þ¤á¤Æ¡¢°æËÜ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤È¤Ï¡©
°æËÜ¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°æËÜºÌ²Ö¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿ºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö10Âå¤Î»ä¤À¤«¤é¤³¤½±é¤¸¤é¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤ò¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤ÐÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤µ¤¯¤é¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤â¤µ¤¯¤é¤â¹â¹»Â´¶È¸å¤ÏÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤·¡¢º£¤Î»ä¤À¤«¤é±é¤¸¤é¤ì¤ë¤µ¤¯¤é¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½°æËÜ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ö¤ê¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤ÎÌÌ¡¹¤Ç½¸¤Þ¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
°æËÜ¡¡¼Â¤Ïº£Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¡Ö¥ê¥Ð¥¤¥¹¿·Ç¯²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎË¾·î¡ÊÂî¡Ë¤µ¤ó¼çºÅ¤Ç¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¬½¸¹ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£»£±ÆÅö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«½¸¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3Ç¯±Û¤·¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢»ä¤Ï¡Ø¥ê¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤Î¸½¾ì¤¬ÂçÂçÂç¹¥¤¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿¥¨¥Î¥â¥È¥Þ¥µ¥Î¥ê
¡ü°æËÜºÌ²Ö
2003Ç¯10·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¡¡¢þ2017Ç¯¤Ë¡ÖÂè15²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë½Ð±é¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¤È¤ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö