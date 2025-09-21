『新作』待ってましたーーーッ！【studio CLIP】肩への負荷を軽減！「優秀バッグ」

気づけばバッグ内の荷物が多くなってしまって、肩がツライ……。そんな悩みを解決したいなら、【studio CLIP（スタディオクリップ）】から登場している、人間工学に基づいて作られた「からだよろこぶシリーズ」のバッグが正解かも。今回はその中から新作バッグをご紹介！ 肩への負担を軽減してくれるのはもちろん、デザイン性にも優れたバッグは、毎日コーデの相棒になるはず。

持ち方のアレンジができる！ 便利な2WAYバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶ2WAYバッグ」\4,690（税込）

肩掛けと斜め掛けの2WAYで使用できるショルダーバッグ。公式サイトによると「太めのショルダー紐は、細めの紐より荷重を分散させる効果があり、肩にかかる負荷を軽減させる作り」になっているとのこと。サイドや背面など、合計10個のポケットがあり小物の整理もしやすそう。爽やかなライトグリーンのほか、ブラック・ベージュのベーシックカラーも展開しています。

高級感のあるレザー調のワンショルダーバッグ

【studio CLIP】「からだよろこぶ合皮ワンショルダーバッグ」\4,690（税込）

リッチな雰囲気を醸し出すレザー調のショルダーバッグは、大人のデイリーコーデにぴったり。公式サイトによると「底面を体に沿うようにカーブさせ、本体を体にフィットさせやすい構造に」なっているとのことで、荷物が多い日も楽に過ごせるかも。同素材のミニポーチ付きでリップや目薬など小物の収納に便利。ブラック・アイボリーのシックな色味に加え、トレンドカラーのブラウンもラインナップ。

