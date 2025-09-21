ペゲーロは12試合で被本塁打は1本もなかった

【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間21日・ロサンゼルス）

渾身の1球を粉砕された。ドジャース・大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地のジャイアンツ戦で2試合連続となる53号を放った。捉えた瞬間、“真っ先”に本塁打を確信した人物が話題を呼んでいる。

LAの夜空にアーチをかけた。カウント2-2から右腕ペゲーロの99.9マイル（約160キロ）フォーシームを振り抜いた。左翼席へ打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）、角度33度の強烈な打球が左翼スタンドに突き刺さった。

大谷が捉えた瞬間、ペゲーロは被弾を確信したのか即座に俯き、文字通り肩を落としていた。今季メジャーデビューし、ここまで12試合で防御率1.62、被本塁打は1本もなかった。しかし、大谷についに一発を許し、失意の色を隠しきれなかったのかもしれない。

ペゲーロの“爆速反応”にファンも注目した。「打たれた直後に下を向いてうなだれる100マイル ピッチャー」「あの当たりがホームランはピッチャーからしたら涙目すね」「ピッチャーも打たれた瞬間わかったよーな表情やんw」「大谷君が打った瞬間に、打球の行方も見ずに、もう下向いちゃってる」「打たれた時のピッチャーの絶望感よ」「ピッチャーのリアクション笑」と反響が広がった。（Full-Count編集部）