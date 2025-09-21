希空（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。

【写真】辻ちゃん長女、雰囲気ガラリな新ヘア公開

◆希空、新ヘア公開


希空は「レイヤー入れて髪色復活」とつづり、ヘアチェンジしたことを報告。前回の赤みがかった髪色からブラウンにカラーを変え、レイヤーの入った秋らしいスタイルを披露していた。

この投稿にファンからは「秋らしくて可愛い」「真似したい」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

