辻ちゃん長女・希空（のあ）「レイヤー入れて髪色復活」イメチェン姿に絶賛の声「秋らしくて可愛い」「真似したい」
【モデルプレス＝2025/09/21】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が21日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響が寄せられている。
【写真】辻ちゃん長女、雰囲気ガラリな新ヘア公開
希空は「レイヤー入れて髪色復活」とつづり、ヘアチェンジしたことを報告。前回の赤みがかった髪色からブラウンにカラーを変え、レイヤーの入った秋らしいスタイルを披露していた。
この投稿にファンからは「秋らしくて可愛い」「真似したい」「似合ってる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
