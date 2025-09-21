本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、本拠地ジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。6回の第4打席で今季53号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打争いで、カイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）と並んでトップに浮上。ネット上では「どうなってんのこの人」と驚きが広がった。

5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロの投球を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。投げ終わったペゲーロは即座にうつむき、被弾を確信した様子だった。高め99.9マイル（約160.7キロ）を粉砕し、大谷は悠々とダイヤモンドを一周した。

ナ・リーグ本塁打争いで、遂にシュワーバーと並んでトップタイに。一時は4本差をつけられながらも巻き返した。

一時、絶望したかのようなファンの反応もあったが、1本差に迫った時からX上で「多くの日本人は、大谷サンのホームラン王を諦めた事でしょう。しかし、私は信じていましたよ、、、」「どうなってんのこの人」などと驚きの声が上がっていた。この日さらに「終盤の大谷すごい」「大谷シュワーバーの本数に並んだのえぐ」「1日4本打たれた時は厳しいかと思ってしまったけど流石すぎる」と反響が相次いでいた。



（THE ANSWER編集部）