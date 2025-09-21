本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）に本拠地でジャイアンツと対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が53号ソロを放った。ナ・リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶ一撃。100マイル（約161キロ）を打ち砕かれた相手投手は、即座に被弾を覚悟した様子だった。

5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロの投球を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。外角高め、渾身の100マイルだったが、打ち砕かれたペゲーロは即座にうつむき、被弾を確信した様子だった。

この試合前まで12試合に投げて防御率1.62の成績を残していたペゲーロのリアクションに、X上のファンも反応。「打たれた時のピッチャーの絶望感よ」「あの当たりがホームランはピッチャーからしたら涙目すね」「ピッチャー速攻下向いてるやん」「打たれた後のピッチャー落ち込むの早すぎる」「ペゲーロの外角高めの渾身の100マイルをレフトに完璧に放り込むの怪物すぎる」「100マイルを逆方向にあれだけ飛ばされたら相手ピッチャーは恐怖でしかない」などと同情の声が並んだ。



（THE ANSWER編集部）