「使いづらいのは嫌だけど…かさばるのは問題外」わがままが叶う100均トラベルグッズ

自立せず、お手入れも面倒だった以前の携帯用コップを卒業しました。それは、セリアで「コレだ！」という携帯コップを見つけたから。コンパクトなサイズ感で収納しやすく、ちゃんと自立するのが便利。しかもフック穴付きだから、吊り下げて乾かせるのも◎。優秀すぎる『frospa 携帯コップ』をご紹介します。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：frospa 携帯コップ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：W41×D27×H70mm

容量：30mL

販売ショップ：セリア

コンパクトで自立する携帯用コップ見つけた♡『frospa 携帯コップ』

旅行用や非常時の備えとして便利な携帯コップ。筆者は以前、折りたたみタイプの携帯コップを使っていたのですが、シリコーン製で柔らかすぎるためか自立せず、お手入れもちょっぴり面倒でした。

セリアをパトロールしていたら、そんなお悩みを解決してくれる素晴らしいコップを、トラベルグッズ売り場で発見。『frospa 携帯コップ』という商品です。何より一目で分かる、このスマートさ！厚みが約2.7cmと薄くてコンパクトなので、荷物を少なくしたい旅行などにぴったりです。

写真のように歯ブラシケースなどにも、すっきり収まるコンパクトなサイズ感が優秀。ホワイトカラー＆ミニマルなデザインなので、他のグッズともなじみますね。

熱可塑性エラストマーという樹脂製で、柔らかすぎないのも特徴的。手で押してみると、ほどよく硬く、少し凹む程度でしっかりとしています。

しかも、底の部分があるので、ちゃんと自立するのがえらい！以前のコップは不安定さを感じましたが、この携帯コップは完全にフラットではないものの、自立してくれるので使い勝手がバツグンです。

フック穴付きだから吊り下げて乾かせて衛生的！

折りたたみタイプと違って作りが至ってシンプルなので、お手入れもラクチン。お手入れと言えば、この『frospa 携帯コップ』の便利な点がもうひとつ。実は、底の端の部分に小さな穴が付いているので、洗い終わった後はフックに吊り下げて乾かせる、というわけ。

筆者は滞在先のホテルで、いちいち洗面台にティッシュを敷いて、携帯コップをさかさまにして乾かしたりしていたので、その手間が省けてありがたいです♡口の部分が触れることもないから衛生的ですね。

ひとつだけ気になったのは、マウスウォッシュを使えないこと。それをクリアしていたら満点の商品でしたが、他の特徴が素晴らしいので、その点は許容範囲とすることにします。

今回は『frospa 携帯コップ』をご紹介しました。コンパクトなサイズ感で自立し、フック穴付きで吊るして乾かせるという優れもの。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。