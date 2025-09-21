【ソルトレークシティー（米ユタ州）＝帯津智昭】ラグビーのパシフィック・ネーションズ杯は２０日（日本時間２１日）、決勝が米ユタ州ソルトレークシティーで行われ、世界ランキング１３位の日本は同９位のフィジーに２７―３３（前半１０―２６）で敗れ、準優勝だった。

後半開始直後に最大２３点差をつけられたが、６点差まで追い上げる粘りを見せた。前回大会も決勝でフィジーに１７―４１で敗れており、またも壁を越えられなかった。

日本は５分、敵陣深くでのラインアウトから素早くパスをつなぎ、ＨＯ江良（東京ベイ）が右隅に飛び込んでトライ。幸先良く先制した。ゴールも決まって７―０となり、２０分にＳＯ李承信（神戸）のＰＧで１０―０とリードした。

しかし、その後はフィジーのペースになっていった。２１分、キックオフから一気にトライを決められると、３１分には敵陣でボールを奪われてからの速攻で逆転トライを許した。フィジーの選手たちの圧倒的なスピードと強力なフィジカルでタックルをかわされたり、振り切られたりして、さらに２トライを奪われ、１０―２６となった。

後半開始直後にもトライとゴールで１０―３３となり、最も差が開いた。ただ、ここから日本が奮起した。ＦＢ中楠（ＢＲ東京）のトライ、モールを押し込んでの江良のトライ、いずれも李がゴールを決め、さらに李のＰＧで２７―３３まで追い上げた。フィジーの選手が相次いで反則によるシンビン（１０分間の一時的退出）になった影響もあった。粘り強い防御で追加点を許さず、最後まで攻めたが、逆転はならなかった。