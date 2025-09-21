Èý¥á¥¤¥¯¤ËÇº¤ó¤Ç¤ë¿ÍÉ¬¸«¡ªÀäÂÐ¹¤È´¤±¤ë¡ªº£¤Ã¤Ý¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤Îºî¤êÊý
¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§2¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÇOK¡£¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤È¶á¤¤¿§¤ß¤ÎÌÀ¤ë¤áÈý¤òÌÜ»Ø¤¹
º£¤Ã¤Ý¤¤¥Ê¥Á¥å¥é¥ëÈý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¿§Áª¤Ó¡£ÌÀ¤ë¤¯È´¤±´¶¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î¿§¤È¤Û¤É¤è¤¯¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Èý¤ÈÌÜ¸µ¤Ïµ÷Î¥¤¬¶á¤¤¤¿¤á¡¢¿§¤¬Å¬ÅÙ¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ´¤±´¶¤¬½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£É®¼Ô¤ÏÌÜ¸µ¤ò¥Ô¡¼¥Á·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤Î¤Ç¡¢Èý¤â¥Ô¥ó¥¯¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¤ÎÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤à¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥á¥¤¥¯¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤È¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤Î2¤Ä¤À¤±¡£¤¿¤Ã¤¿2¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤Î¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ô¥£¥»¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥ó ¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥«¥é¡¼¡×BR-1 ¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ù¡¼¥¸¥å¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê1,100±ß¡Ë
¡¦¥·¥å¥¦ ¥¦¥¨¥à¥é¡Ö¥Ï¡¼¥É ¥Õ¥©¡¼¥ß¥å¥é ¥Ï¡¼¥É 9¡×¥Ö¥é¥¦¥ó03¡ÊÀÇ¹þ²Á³Ê4,070±ß¡Ë
¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤ÇÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯
Èý¥á¥¤¥¯¤ò´Ê·é¤ËºÑ¤Þ¤»¤ë¥³¥Ä¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤ÇÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤®¤Ê¤¿·Á¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë¤Ê¤é³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙ¤¯¤âÂÀ¤¯¤âÉÁ¤±¤ë¤¿¤á¡¢1ËÜ¤ÇÈýÁ´ÂÎ¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤®¤Ê¤¿·Á¤È¤Ï¡¢¿Ä¤¬¼Ð¤á¤Ë¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤Àþ¤òÉÁ¤±¤ë·Á¾õ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÙ¤¯ÉÁ¤¤¿¤¤Èý¿¬¤Ï¡¢¿Ä¤ÎÀèÃ¼¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤±¤ÐºÙÉô¤Þ¤Ç»×¤¤¤É¤ª¤ê¤ËÈý¤òÉÁ¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÈýÃæ¤Ë»È¤¦¤È¤¤Ï¿Ä¤ÎÌÌ¤ò»È¤Ã¤ÆÉÁ¤¯¤È¡¢²£Éý¤ò³è¤«¤·¤ÆÂÀ¤¯ÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
Á´ÂÎ¤òÉÁ¤¤¤¿¤¢¤È¤Ë¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¥Ö¥é¥·¤Ç·Ú¤¯¤Ü¤«¤¹¤ÈÃÏÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¥Ñ¥¦¥À¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¤è¤¦¤Ê½À¤é¤«¤Ê¼Á´¶¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Ú¥ó¥·¥ë1ËÜ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤¬³ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§Á¡°ÝÆþ¤êÈý¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤ò±é½Ð
Èý¤Ëº£¤Ã¤Ý¤µ¤ò½Ð¤¹¤Ë¤Ï¡¢Î©ÂÎ´¶¤ä¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Á¡°Ý¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥Þ¥¹¥«¥é¤Ê¤é¡¢Ã»¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Èý¤ä¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¾¯¤Ê¤¤Èý¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢Î©ÂÎÅª¤Ç¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Èý¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÅÉ¤êÊý¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÈýÃæ¤Ë¥Ö¥é¥·¤òÃÖ¤¡¢ÈýÆ¬¤Ë¸þ¤±¤ÆÌÓ¤ÎÎ¢Â¦¤«¤éÅÉ¤ë
¢¡¡ÈýÆ¬¤ÎÌÓ¤ò1ËÜ¤º¤ÄÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë
£¡¡ÈýÃæ¤«¤éÈý¿¬¤Þ¤Ç¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë·Ú¤¯ÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤¿2¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤â»È¤¤Êý¤ò¹©É×¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ëº£¤Ã¤Ý¤¤ÌÀ¤ë¤¯¤Õ¤ó¤ï¤ê´¶¤Î¤¢¤ëÈý¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ê·Ú¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¥á¥¤¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£