ダイソーさんこれは…？「見た目はパーフェクトだったのに…」ちょっと変わった仕様のプチ家電

お部屋のインテリア、スタイリッシュにまとめたいなら、家具だけでなく小物にもこだわりたいですよね。ダイソーには鏡面ディスプレイのかっこいい時計が売っていて、インテリア感覚でおしゃれに置いておけます。生活感を感じさせないデザインで、一見時計に見えないから、インテリアの邪魔をしませんよ♪

商品情報

商品名：デジタル時計 ミラータイプ

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

鏡面ディスプレイがかっこいい！ダイソーの『デジタル時計 ミラータイプ』

ダイソーの家電小物売り場で、鏡面ディスプレイのおしゃれな時計を発見。

生活感を感じさせないスタイリッシュなデザインで、インテリアに溶け込んでくれそう。この見た目でお値段500円はお手頃！と思い、買ってみました。

保護フィルムが貼ってあるので、使用前にペリッとはがします。

フィルムをはがすと鏡面が一層際立って、ツヤツヤ感がかっこいい！

電池は単4形乾電池×3本を使用します。

背面のスイッチは音量調整。アラーム音量を大・小・無音の3段階で切り替えることができます。

フック穴があるので、壁掛けで使用することもできますよ。

デザイン◎省エネ設計もありがたいけれど…人によっては不便と感じるかも？

時刻設定のボタンは天面にあります。電池を入れて時刻を設定すると、ディスプレイに時計の文字が明るく表示されます。

鏡面がきれいで、文字も大きく表示されるので、遠目からでも見やすいです。寝室など暗い場所でも時刻をしっかり確認できます。

この時計、ちょっと変わっているのが「省電設計」。ボタン操作をしてから約5秒経つと、自動で省電点灯に切り替わります。

写真だと分かりづらいですが、肉眼だと「あ、省電で表示されているな」とはっきり分かります。

省電表示からさらに約5秒経過すると、画面OFFになります。

省エネ設計はありがたいのですが、常時点灯モードがなさそうなので、パッと時刻を確認したいときには少々不便だと感じました。

タイマー機能も付いていて、カウントアップ・カウントダウンの両方のモードで使えます。

ただ、時刻と同様、操作なしで数秒経つと表示が消えてしまいます。残り時間を確認したいときは一度ボタン操作をする必要があるので、人によっては使いにくさを感じるかもしれません。

今回は、ダイソーの『デジタル時計 ミラータイプ』をご紹介しました。この時計の魅力はなんといってもそのスタイリッシュさ。

インテリア感覚でおしゃれに置いておけるので、一見時計と分からないところが魅力でもあります。

アラームやタイマー機能なども備えていて、普通に時計としても申し分なし。お値段も安いので、インテリアにこだわりたい人におすすめです。気になった方はぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。