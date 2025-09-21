買って大成功でした！冷蔵庫の使い心地が格段にアップ！整理整頓が捗る便利な100均バッグ

野菜室の整理整頓にプラスチック製のバスケットを使っていた筆者。汚れるたびに洗うのが面倒でしたが、ダイソーの専用バッグで悩みが一気に解消されました！マチがたっぷりあるから、十分な量を収納できて使い勝手抜群。素材もしっかりしていて丈夫です◎小物や衣類の整理整頓にも使えるので、とてもおすすめですよ！

商品情報

商品名：野菜仕切りバッグ S 3枚入、野菜仕切りバッグ M 2枚入

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【Sサイズ】90mm×90mm×150mm

【Mサイズ】140mm×90mm×150mm

販売ショップ：ダイソー

野菜室の整理整頓の最適解◎ダイソーの『野菜仕切りバッグ』が便利すぎる！

冷蔵庫の野菜室は、そのまま使うと散乱しやすいですよね。筆者はプラスチック製のバスケットを使っていたのですが、汚れなどが気になるたびに洗う必要があり、メンテナンスが面倒に感じていました。

そんな時に、ダイソーで便利な商品を発見！今回は『野菜仕切りバッグ』を紹介します。

サイズはSとMがあり、それぞれ110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。

ハリのある硬めの不織布で、置いたときにしっかり自立してくれます。

継ぎ目は圧着されているような感じで、ぴたっとくっついていて丈夫なつくりです。

汚れたらすぐに新しいものに交換できるのと、必要がない時はぺたんこになるのがいいなと思います。

マチがたっぷりあるから思った以上に収納できる！

『野菜仕切りバッグ S 3枚入』の大きさは約90mm×90mm×150mm。

わかりやすく豆腐のパックを入れてみましたが、3つ入れても余裕があります。

3枚入りなので、小さめの野菜を仕分けるのに便利ですよ。

『野菜仕切りバッグ M 2枚入』の大きさは約140mm×90mm×150mm。

ジャガイモを1袋と、ナスを1本入れてバッグの8割くらいが埋まるくらいです。

こちらは2枚入りなので、必要に応じて買い足してもよさそうです。

持ち手もついているので取り出しやすい点も魅力。

しっかりとした素材なので、野菜室以外で使うのもよさそうです。

小物や衣服などの整理にもおすすめですよ！

今回はダイソーの『野菜仕切りバッグ』を紹介しました。

使い捨てしやすいので、面倒くさがりな筆者にはとても便利なアイテムでした。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。