買って大成功でした！冷蔵庫の使い心地が格段にアップ！整理整頓が捗る便利な100均バッグ
商品情報
商品名：野菜仕切りバッグ S 3枚入、野菜仕切りバッグ M 2枚入
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【Sサイズ】90mm×90mm×150mm
【Mサイズ】140mm×90mm×150mm
販売ショップ：ダイソー
野菜室の整理整頓の最適解◎ダイソーの『野菜仕切りバッグ』が便利すぎる！
冷蔵庫の野菜室は、そのまま使うと散乱しやすいですよね。筆者はプラスチック製のバスケットを使っていたのですが、汚れなどが気になるたびに洗う必要があり、メンテナンスが面倒に感じていました。
そんな時に、ダイソーで便利な商品を発見！今回は『野菜仕切りバッグ』を紹介します。
サイズはSとMがあり、それぞれ110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、キッチン消耗品売り場に陳列されていました。
ハリのある硬めの不織布で、置いたときにしっかり自立してくれます。
継ぎ目は圧着されているような感じで、ぴたっとくっついていて丈夫なつくりです。
汚れたらすぐに新しいものに交換できるのと、必要がない時はぺたんこになるのがいいなと思います。
マチがたっぷりあるから思った以上に収納できる！
『野菜仕切りバッグ S 3枚入』の大きさは約90mm×90mm×150mm。
わかりやすく豆腐のパックを入れてみましたが、3つ入れても余裕があります。
3枚入りなので、小さめの野菜を仕分けるのに便利ですよ。
『野菜仕切りバッグ M 2枚入』の大きさは約140mm×90mm×150mm。
ジャガイモを1袋と、ナスを1本入れてバッグの8割くらいが埋まるくらいです。
こちらは2枚入りなので、必要に応じて買い足してもよさそうです。
持ち手もついているので取り出しやすい点も魅力。
しっかりとした素材なので、野菜室以外で使うのもよさそうです。
小物や衣服などの整理にもおすすめですよ！
今回はダイソーの『野菜仕切りバッグ』を紹介しました。
使い捨てしやすいので、面倒くさがりな筆者にはとても便利なアイテムでした。気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。