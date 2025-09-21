◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２点リードの７回２死二塁で迎えた５打席目は申告敬遠で勝負を避けられ、本塁打王争いでリーグ単独トップに浮上する２打席連発の５４号とはならなかった。本拠地には大ブーイングがこだました。

ジャイアンツの先発はトウ緂威投手（２６）。昨季メジャーデビューした台湾出身の右腕で初対戦だった。いきなり４点を追う展開となった初回先頭の１打席目は、外角高めの直球に手が出て空振り三振。初回２死からマンシーの１９号２ランで２点差とした。３回先頭の２打席目は外角のスイーパーに手が出ず見逃し三振。それでも３球目の一塁席へのファウルが球場表示で打球速度１１５マイル（約１８５キロ）を計測し、本拠地を沸かせた。

ジャアンツの投手が右腕のブットに代わった４回は、１死からコンフォートが左中間席へ１２号ソロ。最大４点あった点差が１点となった。２死走者なしで大谷は３打席目に立つと、四球を選んで今季最長２５試合連続出塁となった。さらにフリーマンの適時打で同点のホームを踏んで１４０得点目。シーズン１４０得点はドジャースでは９５年ぶりの快挙となった。

圧巻のアーチが出たのは、１点をリードした６回先頭の４打席目。カウント２―２から右腕・ペゲロの高め９９・９マイル（約１６０・８キロ）を振り抜くと、打球速度１０７・４マイル（約１７２・８キロ）、飛距離４０３フィート（約１２３メートル）、打球角度３３度で左中間席に飛び込んでいった。２戦連発の５３号ソロで、リーグトップのシュワバー（フィリーズ）に並んで３年連続本塁打王に前進した。

この日、本塁打王争いでリーグトップを走るシュワバー（フィリーズ）がノーアーチで試合終了。大谷がこの日２発目となる５５号を放つと、昨季マークした自己最多を更新し、リーグ単独トップに浮上する。また、パドレスが勝ったため、最短の地区優勝決定は２２日（同２３日）となった。