Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¡¢µþÅÔ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ø³Ð¸ç¼¨¤¹¡Ö¤â¤¦1»î¹ç¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤¦¡×¡¡FW¥¨¥ê¥¢¥¹·Ù²ü
¡¡J1¤Ç5°Ì¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ï23Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç2°Ì¡¦µþÅÔ¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤ËÎ×¤à¡£21Æü¤ÏÅìµþÅÔÄ®ÅÄ»Ô¤Î»°ÎØÎÐ»³¥Ù¡¼¥¹¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢´°Á´Èó¸ø³«¤ÇÄ´À°¡£¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¡Ê55¡Ë¤¬Îý½¬¸å¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥ê¡¼¥°Àï»Ä¤ê8»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤¿³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼¯Åç¤¬¡Ê20Æü¤Î±ºÏÂÀï¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï¡Ë7³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¤Ä¤«¤à¤Ù¤¯¡¢¤â¤¦1»î¹ç¤âÍî¤È¤»¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤ÇÀï¤¦¡£°ì¤Ä¤Ç¤â½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡º£µ¨¤ÎÂÐµþÅÔ¤Ï¥ê¡¼¥°Á°È¾Àï¤Ç1¡½2¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢Å·¹ÄÇÕ4²óÀï¤Ç¤ÏÀÜÀï¤ò1¡½0¤ÇÀ©¤·¤¿¡£Áê¼ê¹¶·â¿Ø¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤Ïº£µ¨¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î16ÆÀÅÀ¤ò¸Ø¤ëFW¥¨¥ê¥¢¥¹¤À¡£20Æü¤ÎÀ¶¿åÀï¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾õÂÖ¤ÇÄ®ÅÄÀï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡Ö¡ÊÀ¶¿åÀï¤«¤é¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¾¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¥¨¥ê¥¢¥¹¤¬¤¤¤ë¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤ÇÁ´Á³°ã¤¦¡×¤È¹õÅÄ´ÆÆÄ¡£DF¾»»Ò¡¢DF²¬Â¼¤é¼«Ëý¤Î¼éÈ÷¿Ø¤¬¸°¤ò°®¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï¤Ï3ÀïÇòÀ±¤Ê¤·¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ºÅÀ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈó¸ø³«Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ø¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤¿¡×¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ï»Ä¤ê8»î¹ç¡£»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤ÏÍ¥¾¡¤ä¾å°Ì¤òÁÀ¤¦¥Á¡¼¥à¡¢ÀäÂÐ¤Ë»ÄÎ±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤â´Þ¤á¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤âÁý¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¡£¾å¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡Ê¼ó°Ì¤Þ¤Ç¡Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£