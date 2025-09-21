3人組ユニット・Perfumeが、2025年12月31日をもって活動休止することを21日、公式サイトで発表しました。

■「Perfumeを一度 コールドスリープ します」

Perfumeのメジャーデビュー20周年を迎える21日に「Perfumeより」のタイトルで更新された公式サイトには「私たちPerfumeの全ての活動の中心はLIVEにあります。みなさんと同じ時、同じ場所に集い、共鳴するために全てを捧げて、こんな奇跡はこれが最後かもしれないと思いながら、毎回ステージに立ち、心を燃やしてきました。みんなとの時間はなににも代え難い私たちの生きがいです。『輝いている私たちを歴史に残すこと』それはPerfumeの夢のひとつでした」と、Perfumeとしての思いがつづられました。

そして「今、自分たちが胸を張って“輝いている”と思えるこの瞬間を刻むため、私たちは2026年からPerfumeを一度 コールドスリープ します」と、2026年からPerfumeとしての活動を休止することを報告しました。

■活動休止後は「初めてそれぞれの人生にクローズアップ」

1999年に広島で結成し、2005年9月にメジャーデビュー。以来、数々のヒット曲を送り出してきたPerfume。活動休止を決めた理由については「Perfumeはどんな形になっても3人でいれば一生Perfume。その中で長く人生を共にしていくなら、より良くかっこいいPerfumeでまた新しい挑戦へ進むため、一つの区切りを持とうということになりました」と、説明。

続けて「急に明日Perfumeの活動が入りましたと言われても、すぐに出られるように心も体も磨いて毎日備えてきて、25周年を迎えた私たちが、初めてそれぞれの人生にクローズアップして向き合って、新しい私たちを見つけていこう、という時間です。そんな時間は体験したこともないし、そんな考え方もしたことがないので、まずはリハビリから始めることになると思いますが（笑） 3人がチャレンジしたいと前に進むことにしました」と、活動休止後はそれぞれが自分と向き合う時間にしていきたいとしています。

■ファンへ感謝「パワーアップしてカムバックしたい」

そして「みなさんと創り上げたいくつもの景色はこれから先も私たちを鼓舞してくれて、弱気になったり自分に負けそうになった時、きっとずっと照らし続けてくれます。私たちを支え、応援してくださっているすべてのみなさまに、心から感謝しています」と、ファンに感謝の思いをつづりました。

最後に「一度も休まずずっとPerfumeを続けてきたので、それぞれの人生に少し時間をもらえたら、嬉しいです。新しい夢も叶えていく私たちを応援してほしいです。それもこれも、また“新しいPerfume”になるため、それぞれがそれぞれにパワーアップしてカムバックしたいと思っているので、またみなさんに巡り会える日まで、温かく見守っていただけたら嬉しいです」と、ファンへ向けてメッセージを送りました。

所属レーベルによると、22日、23日に開催予定の東京ドーム公演が、Perfumeの活動休止前最後の単独公演になるということです。