思い入れがありすぎたがゆえに

いよいよ、マツダの話である。

……随分と大げさな書き方で始めてしまったが、個人的な思い入れがありすぎたがゆえ、当コラムではなかなか取り上げることができなかった。



今回のテーマはマツダ。MX-30ロータリーEVについて前編、後編に分けてレポートする。 マツダ

私は2021年9月に発売された『スクランブル・アーカイブ・マツダ』（ネコ・パブリッシング刊）というムック本の編集を担当したことがある。コロナ禍で1年遅れとなったが、2020年のマツダ100周年に合わせて企画したもので、広島の本社取材も含めみっちりと関わらせて頂いた。

その前提として、2012年の初代CX-5デビュー以来、ほとんど途切れることなく一連の取材を重ねてきたことが大きかった。ご存知のように、現代マツダの礎となった『スカイアクティブ技術』と『魂動デザイン』の始まりとなったクルマで、そのスタートから見られたことは取材者として幸運だった。

また、千葉出身ながら幼少の頃より広島カープのファンで、何度も訪れた広島という地に思い入れがあるのも背景にはある。ここ数年は調子がイマイチだが、新井貴浩さんが監督をしているうちは何があっても応援したいと思っている。

最後は話が脱線したが、そういった人物がこのコラムを書いているということを頭の片隅に置きながら、読み進めて頂けると幸いだ。

アイコニックSPにひと目惚れ

遡ること2年前の『ジャパンモビリティショー2023』。そこでサプライズデビューした2ローターのロータリーEVシステムを搭載するコンセプトモデル『アイコニックSP』に、私はひと目惚れした。実はスケジュールの関係で取材には行かないはずだったが、プレスデイ2日目の夕方に滑り込みでこれだけ急きょ見に行ったほどだ。

実は当時所属していたティーポの誌面でロータリーEVを搭載する初の市販車『MX-30』の記事を作っていて、「さすがに本物を見ておきたい」と思ったのが本当のところ。しかし実車は文句なしのカッコよさで、「市販されたら購入する」と文末に書き、私のデスクには1/43のミニチュアカーを飾ってあるほどだ。



2ローターのロータリーEVシステムを搭載するコンセプトモデル『アイコニックSP』。 マツダ

ジャパンモビリティショー2023の開幕が10月25日で、『MX-30ロータリーEV』はその約1ヵ月前となる9月14日に発表されている。これは2021年にマツダ初のBEVとなった『MX-30EV』が登場した時点で予告されていて、フロントフード下にはロータリーエンジン（以下RE）用のスペースがぽっかりと空いていた。

ということで、現在MX-30のラインナップからEVは役目を終えたかのように落ちており、マイルドハイブリッドのガソリンモデルとロータリーEVの2本立てとなっている。現在のREは『8C』と呼ばれる新開発ユニットで、これ自体は駆動に使われず、あくまでEVのバッテリーを充電するためのレンジエクステンダーとして使用される。

「泣かせるなぁ」

RE復活までの流れは正直、「泣かせるなぁ」というものだった。RE搭載車は2012年にRX-8が生産を終えたことで途切れたが、補修部品の需要もありREの生産自体は継続。研究も続いていた。8Cの取材でエンジニアにインタビューしたところ、「REを作りたくて入社した」と語っていて、そういった人々の熱意も少なからずあったのだ。

また、2021年にロータリーが復活した際に登場した限定車『MX-30ロータリーEVエディションR』が、2012年にRX-8が生産終了した時の車名『スピリットR』に由来したあたりも、マツダのREへの思い入れが伺える。



2012年に生産終了したマツダRX-8。その最後は『スピリットR』の名称だった。 平井大介

ちなみに、RE生産ではどうしても人の手が必要となる部分があり、『匠』と呼ばれる選りすぐりの3人（取材時）が作業にあたっているそう。匠になるためには、ひとりで手順どおりに1基組めること、全ての機能部品を人に説明できること、そして匠として恥ずかしくない行動がとれる人物か現在の匠3人が認めること（！）という、まさに伝統を受け継ぐ職人の世界であるのも、実にいい話だと思っている。

マルチソリューションのひとつとして選択

個人的によかったと思うのは、この自動車大変革期を乗り切るため、REをマルチソリューションのひとつとして選択したことだ。マツダは電動化について、トップランナーにならないことを明言している。各国で政策やインフラも異なり先行き不透明な中で、企業規模を考えると先行することは現実的でないということだ。

消極的とも見えるが、これは地に足がついていると捉えるのが正しいと思う。事実、先行して電動化を進めたブランドで、世界的にBEVの需要が伸び悩む『踊り場』に対応するため足踏みしているところもあり、もしマツダがトップランナーを目指していたら、トランプ関税の影響で受けた今年の大打撃は耐えきれなかったかもしれない。



MX-30ロータリーEVデビュー時に登場した限定車『エディションR』。 マツダ

そんなREを搭載するマツダMX-30ロータリーEVに、1ヵ月ほど乗る機会ができた。そもそも思い入れしかないため、これがとてもいい期間になったことだけを記しておき……もちろん、この話は次回に続きます。