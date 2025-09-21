俳優の山田裕貴（35）が21日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」にマンスリーゲストとして出演。ラジオパーソナリティーとしての流儀を語った。

ニッポン放送「オールナイトニッポン」（以下ANN)に出演中の山田。木村拓哉に「今のスケジューリングで深夜の生放送、エグくないですか？」と聞かれ、「エグいっすね」と笑った。

「でも、小っさいころから人を笑わせるのが好きで。笑わせられる腕はないかもしれないけど、どうにか笑顔になってもらいたいとか。高校生の時に宴会部長だみたいなキャラだったり」と、ラジオ番組での明るい振る舞いの原点を告白した。

「それも、元々人が笑ってくれることで安心する、ここにいていいんだと思えるような子だったんで。学校でとにかくイジられにいくキャラだった」と明かした。

「腕はないかもしれないけど、とにかく大きな声を出して、とにかく騒いで1時〜3時を盛り上げる」ということをモットーにハイテンションで出演。「ANNのスタッフさんが、今この木村さんとのラジオを聴いたら、“オマエ何猫かぶってんだよ”って、僕、絶対言われると思います」と苦笑い。「でも（木村とは）初めまして、なんでまっとうな対応だと思うんです」と釈明した。

ANNでの信条について、「自分の意見をばーっと言っていくんじゃなくて、2時間バカやって、“こいつバカだな…なんかがんばろ”って思ってもらえたら」と話した山田。木村に「表現難しいけど…何だろ。世の中的にはちょっとジャンクフードって呼ばれちゃってるかもしれないけど、食ったらうめえわ！みたいな」と称されると、「あ〜！ハイ！そういう感じでいさせてもらってます…ハハハハハ。うまく例えてもらって」と大喜びだった。