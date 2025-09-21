◇ナ・リーグ ドジャース―ジャイアンツ（2025年9月20日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が20日（日本時間21日）、本拠でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席で四球を選び、連続試合出塁を25に伸ばした。第4打席で今季11度目の2戦連発となる53号を放ち、ナ・リーグ本塁打トップのフィリーズ・シュワバーに並んだ。第5打席はリーグ最多の20個目の申告敬遠で歩かされ、この日3度目の出塁となった。

第2打席まで連続三振に打ち取られ、迎えた3―4の第3打席。2番手右腕ブットとの対戦でカウント3―1から外角に大きく外れるシンカーを見逃して一塁へ歩いた。続くベッツも四球でつなぐと、3番フリーマンが3番手左腕ゲージから右前へ適時打を放ち、大谷が同点のホームを踏んだ。これで大谷は今季140得点。球団4位タイとした。過去20年で140得点に到達したのは、2007年のヤンキース・A・ロドリゲス（143得点）、2023年のブレーブス・アクーニャ（149得点）に次いで大谷が3人目となった。

第4打席は大谷のバットが快音を響かせた。5回にエドマンの一発が出て1点リードすると、6回先頭で迎えた大谷が右腕ペゲーロの外角高め99.9マイル（約160.8キロ）を完璧に捉えた。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、角度33度で左翼方向へ上がった打球は、403フィート（約122.8メートル）の完璧な当たりだった。本塁打トップに再浮上する一撃に本拠ファンは大盛り上がりとなった。これで得点数は球団単独4位の141得点とした。

7―5の7回2死二塁で大谷に第5打席が回ると、ジャイアンツベンチは申告敬遠を選択。場内から大ブーイングが起こる中、大谷は表情を崩すことなく一塁へ歩いた。これが今季リーグ最多20個目の申告敬遠。2位のメッツ・ソトは13個で大きく引き離している。しかし、次打者ベッツが二飛に倒れて追加点は奪えなかった。

前日はカーショーのレギュラーシーズン本拠最終登板となった一戦で、5回に左翼ポール際へ逆転の52号3ランを放った。直近12本は全てソロ本塁打だったが、2ランを放った8月6日のカージナルス戦以来13発ぶりの有走者での一発だった。大谷の活躍などでチームは歴代2位タイとなる13年連続ポストシーズン進出を決めた。

試合前には大谷の次回登板が23日（同24日）のダイヤモンドバックス戦と公表された。前回16日のフィリーズ戦では5回無安打無失点5奪三振と好投。前回登板から中6日での先発登板となる。球団内ではポストシーズンで大谷を救援起用する案も検討されており、今後の起用法にも注目が集まる。