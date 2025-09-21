Maison de FLEUR×吉徳♡レトロぬいぐるみと夢の初コラボアイテム

Maison de FLEURから、創業300年以上の歴史を持つ老舗人形メーカー「吉徳」との初コラボアイテムが登場します。人気シリーズ「レトロぬいぐるみこれくしょん」のクリーミーねことクリーミーうさぎが、可憐な小花柄ワンピースやリボンでおめかし。バッグやポーチ、チャームなど全7型をラインアップし、9月26日（金）より店舗、25日（木）20時からは公式ECサイトで販売スタートします♡

愛らしい刺繍や総柄プリントに注目



クリーミーねこ/うさぎ刺繍スクエアトート

スクエアトート（税込6,900円）は、ふわふわの刺繍でクリーミーねことクリーミーうさぎを表現。

クリーミーねこ/うさぎサイドポケットトート

サイドポケットトート（税込8,800円）にはキャラクターとリボンを組み合わせた総柄プリントを採用し、実用性と可愛さを兼ね備えています。

ポーチ＆チャームで小物も可愛く♪



クリーミーねこ/うさぎ巾着ポーチ

サテン素材の巾着ポーチ（税込4,700円）は同柄プリントで揃えられ、持ち歩きにぴったり。

クリーミーねこフェイスポーチ

クリーミーうさぎフェイスポーチ

クリーミーねこチャーム

クリーミーうさぎチャーム

さらに耳にリボンを着けたフェイスポーチ（税込5,200円）や、Y2K風ビーズがポイントのチャーム（税込4,950円）も登場。小物使いで世界観を楽しめます。

Maison de FLEUR×吉徳で叶える甘い世界観♡



今回のコラボレーションは、Maison de FLEURの繊細なデザインと吉徳の愛らしいぬいぐるみが出会った特別なコレクション。

バッグからポーチ、チャームまで揃う7型は、自分用にもギフトにもぴったりです。

数量限定のため、気になる方は公式ECサイト「STRIPE CLUB」やお近くの店舗で早めにチェックしてみてくださいね♪