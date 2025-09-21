家族の有無にかかわらず誰にでも生じるのが、死後の事務処理です。自分も周りも後悔しない最期を迎えるために、最低限備えておくべきこととは。長く現場に携わってきた専門家が、さまざまな疑問に答えます（構成：上田恵子）

Q. 夫が亡くなって一人暮らし。自分が死んだ後、遠方の子どもの手を煩わせないためにできることは？

A. 希望をまとめて託し、連絡ルートも確保を

死後に発生する手続きは、想像するよりはるかに膨大です。必ず誰かが死亡届の提出や遺体の引き取り、各種手続き・支払いなどを速やかに行わなければなりません。残された人が困らないように、そして自分自身が今を安心して過ごすために、3つのポイントを押さえましょう。

1つめは、自分の情報と死後の希望をまとめ、随時アップデートすること。亡くなった後にどうしてほしいかはもちろん、お金のことから好きなものまで、自分に関する情報を書き留めておいてください。

かく言う私も両親を見送った際、普段の暮らしぶりを意外と知らなかったために、誰に連絡すべきか、本人がどうしてほしいかわからず、非常に困りました。

ちょっとした情報でも、死後の手続きを進めるうえで大きな指針となります。情報や考え方は時間とともに変わっていくため、定期的に内容を見直すようにしましょう。



●死後事務委任契約の内容例

2つめは、死後の手続きを実行してくれる人を決めて、託しておくこと。当たり前ですが、死後の手続きは自分ではできません。託せる人が身近にいない場合、死後事務を請け負う民間事業者と契約するのも一案です。

その内容は、遺産配分以外の事務全般（上図参照）。ただし、普及し始めているサービスとはいえ現時点では未整備なことも多いため、信頼できる業者かどうか、慎重に検討して契約するようにしましょう。

3つめは、託した人に連絡が必ず入る手段を確保し、第三者でもわかるようにしておくこと。事前に託す人を決めても、連絡が行かなければ意味がありません。昔は手紙のやり取りが頻繁で、たいていの家に親戚や知人の連絡先を記したアドレス帳がありました。

しかし今や紙の郵便物は減り、同居している家族がいても、個人情報はスマホの中。さらにLINEだと電話番号はおろか、ニックネーム表記で誰なのかすらわかりません。現代人の情報は、思っている以上に閉ざされているのです。

ですから私は死後の意思決定について、「家族ありき」を前提としないほうがいいと考えています。子どもがいる人とそうではない人でなぜか対策が区別されがちですが、子どもがいれば安心かというとそうでもありません。実際にあったケースを紹介しましょう。

夫が亡くなり一人で暮らすAさんは、海外で働く娘さんと毎日LINEで連絡を取り合っていました。しかし、娘さんが忙しくて連絡できなかった1週間の間に、Ａさんが急死。連絡が取れず心配した娘さんが帰国したときには、Ａさんは引き取り手のない遺体として火葬された後でした。行政は、娘さんの連絡先を知る手段がなかったのです。

こういった事例が現実にあるので、「死後の手続きは家族がしてくれる」という思い込みはあらためたほうがいい。家族の有無にかかわらず、生きている間に「託す人を決める・託す・連絡ルートを確保する」まで済ませることが重要なのです。

一部の自治体では、自分で意思表示ができなくなった場合や死後に、事前登録した情報を関係機関や指定した人に開示してくれる「終活情報登録制度」が始まっています。

登録できるのは、「緊急連絡先」「お墓の所在」「遺言書やエンディングノートの保管場所」「死後事務委任の契約先」など。自分の住んでいる市区町村にこの制度がないか、調べてみるといいでしょう。

＜２につづく＞