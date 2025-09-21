µÈ²¬½¨Î´¡Ö¥É¥é¥Þ¡ØÌë¤ÎÆ»É¸¡Ù¤¬ÉÁ¤¤¤¿90Ç¯Âå¤Î¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤´¶¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤¤¤È¡¢¸½¾ì¤Î¥é¥¤¥Ö´¶¤òÂçÀÚ¤Ë¡£±é¤¸¤ë¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡×
¡ÒÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ØÉØ¿Í¸øÏÀ¡Ù10·î¹æ¤«¤éµ»ö¤òÀè½Ð¤·¡ª¡ÓµÈ²¬½¨Î´¤µ¤ó¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¤¬ÉñÂæ¤ÎËÜ³Ê¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¾®Àâ¡ØÌë¤ÎÆ»É¸¡Ù¤ò¸¶ºî¤Ë¤·¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¡¢¿¿¼Â¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë·º»ö¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¸½Âå¤ËÄÌ¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤äÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡Ê¹½À®¡§Æâ»³Ì÷»Ò¡¡»£±Æ¡§¾®ÎÓ¤Ð¤¯¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯·º»ö¡¦Ê¿ÎÉÀµÂÀÏº¤ò±é¤¸¤¿µÈ²¬¤µ¤ó
* * * * * * *
90Ç¯Âå¡¢¼Ò²ñ¤Î±üÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î
º£²ó¡¢½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ºîÉÊ¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× Ìë¤ÎÆ»É¸ ¨¡¤¢¤ëÍÆµ¿¼Ô¤ò½ä¤ëµÏ¿¨¡¡Ù¤Ï¡¢1996Ç¯¤Ëµ¯¤¤¿»¦¿Í»ö·ï¤ò¤á¤°¤ëËÜ³Ê¼Ò²ñÇÉ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¤Ê¤«¤ÇËÍ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2Ç¯´Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯Â¼è¤ê¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤»¦¿ÍÈÈ¤Î°¤µ×ÄÅ¤òÃÏÆ»¤ÊÁÜºº¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯·º»ö¡¦Ê¿ÎÉÀµÂÀÏº¡Ê¤¿¤¤¤é¡¦¤·¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë¤Ç¤¹¡£
ºÇ½é¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤Î±üÄì¤ËÀø¤à¤Ò¤È¤Ä¤Î°Ç¤ò¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°Ç¤È¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¤ò¡¢Ê¿ÎÉ¤È¤¤¤¦Ìò¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤âÂÎ¸³¤·¡¢³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¯¤â¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤¤¤«¤º¡¢¤ß¤ó¤Ê¤É¤³¤«¸ÉÆÈ¤Ç¤¹¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡½¡½¡£¤½¤ó¤Ê90Ç¯Âå¤Î¼Ò²ñ¤Î¶õµ¤´¶¤ò¥É¥é¥Þ¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ï¸½ºß¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÃ±¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤½¤Î¶õµ¤´¶¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¤³¤ÎÌäÂê¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÌò¤Ë¹þ¤á¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë»£±ÆÃæ¡¢ËÍ¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸½¾ì¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö´¶¤Ç¤¹¡£ºî¤ê¹þ¤ó¤À±éµ»¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤â¤Î¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤Û¤¦¤¬´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë¤â»É¤µ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÎÉ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤È¤Ï¾¯¤·°ã¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¿ÎÉ¤¬²¿ÅÙÊ¹¤¹þ¤ß¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÈÈ¿Í¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¤´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È°¤µ×ÄÅ¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°¤µ×ÄÅ¤ò±é¤¸¤ëÌîÅÄÍÎ¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Èà¤Î¶Ê¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢ÂæËÜ¤ò¹¤²¤Æ¡¢°¤µ×ÄÅ¤Î»×¤¤¤ä°¥¤·¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
º£²ó¤ÎÌò¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¸½¾ì¤Ç¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¼¤ó¤¼¤ó¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
»Å»ö¤¬³Ú¤·¤¤¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ëè²ó¡¢¸½¾ì¤«¤é¤Ï¤¤¤Ã¤È¤¤âÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Éô»£¤ê½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¥«¥Ã¥È¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖOK¡×¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¦¤ì¤·¤¤¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Çº¤ó¤ÀËö¤ËËÍ¤¬½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤ò¡Ö¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡£»£±Æ½éÆü¤Ë¡¢´ÆÆÄ¤Î¡ÖOK¡×¤Î°ì¸À¤òÊ¹¤±¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤½¤Î»Å»ö¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¥·¡¼¥ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£
º£²ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÎÉ¤Î¥Ð¥Ç¥£¤Î¼ã¤·º»ö¡¦ÂçÌð¤ò±é¤¸¤ë¹â¿ù¿¿Ãè¤¯¤ó¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¿ÎÉ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢ÂçÌð¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ç¤ÎÎ©¾ì¤ò¤¢¤¤é¤á¤Æ¡¢¿´¤¬»¤¤êÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¿ÎÉ¤¬¡¢¼ã¤Æü¤Î¼«Ê¬¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀµµÁ´¶¤ä¾ðÇ®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÌð¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤Ç¤È¤â¤Ë»ö·ï¤òÄÉ¤¦¤Ê¤«¤Çµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
ÂçÌð¤ÈÆó¿Í¤ÎÁÜºº¤Î»£±Æ¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥à¥éÎÐ»Ò¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡¢°¤µ×ÄÅ¤ÎÊì¿Æ¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¹¥¤¤ÊÊý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¥«¥á¥é¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¤Ë¡¢ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤Î¿¿¤ËÇ÷¤Ã¤¿±éµ»¤Ëµ¤°µ¤µ¤ì¤Æ¿¿Ãè¤¯¤ó¤¬¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¯¤Û¤É¤ÎÇ÷ÎÏ¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÎÐ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡¢ËÍ¤é¤Ï¡¢Âº·É¤ÎÇ°¤ò¹þ¤á¤Æ¥é¥¹¥Ü¥¹¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÊ¿ÎÉ¤ÈÂçÌð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿¿Ãè¤¯¤ó¤È¤Ï½é¶¦±é¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£»£±ÆÃæ¤â¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¡¢Èà¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î²ÈÂ²¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡£¤½¤ó¤Ê¤¿¤ï¤¤¤Î¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÂæËÜ¤ò¹¤²¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
»ÒÌò¤ä¼ã¼ê¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡ÊÇÈÎ±Ìò¡§¾®Ã«¶½²ñ¡¢ºù²ðÌò¡§¾®ÎÓÍ¥¿Î¡¢Â©»Ò¡¦¹§Â§Ìò¡§ºä¸µ°¦ÅÐ¡Ë¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢º£¤Î¼ã¤¤Ìò¼Ô¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¬Èà¤é¤ÎÇ¯Îð¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤¤²Ã¸º¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤Î°ÕÌ£¤â¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢Èà¤é¤Ï¿Ä¤ÎÉôÊ¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò¼Ô¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢º£¡¢¼«Ê¬¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é
°ìÊýËÍ¤Ï¡¢50ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯Îð¤Î½Å¤ÍÊý¤ÏÆñ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎÊ¿ÎÉ¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¿´¿È¤ÎÊÑ²½¤Ï¤¢¤ë¤·¡¢¡ÖÈè¤ì¤¿¡×¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤ä¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤â¡¢²áµî¤ÎºîÉÊ¤Î¤Ê¤«¤ÎËÍ¤Î°õ¾Ý¡¢¤¤¤Ä¤âÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¼ã¡¹¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤½¤ó¤Ê¤Ë²¿ÅÙ¤âÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊËÍ¤ò¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ï¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤È¹Í¤¨¤ë¤È¡¢±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Æñ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Æ¡£
½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤¬¡¢´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ï¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¸½¼Â¤ÎËÍ¡¢µÈ²¬½¨Î´¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤â¤¦¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£1²ó¤½¤ÎÌò¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¤â¤Ï¤ä°ã¤¦À¤³¦¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ËÄ©¤à¤È¤¤ÏËè²ó½é¿´¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¡¢¡ÖµÈ²¬¤µ¤ó¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Î¤¹¤´¤¯Äñ¹³´¶¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÌò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£
º£²ó¡¢Ê¿ÎÉ¤È¤¤¤¦Ìò¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡£¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£ËÍ¤¬»ÒÌò¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¡¢60Âå¤ÎÀèÇÚÊý¤Î¤´¶ìÏ«¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢¿È¤ËÝî¤ß¤Æ¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â·è¤·¤Æ¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¡¢²¿¤«¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿»ö·ï¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÀ¸ÀÞ¤êÊÖ¤·¤ÎÇ¯Îð¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤¿Ê¿ÎÉ¤â¡¢»Å»ö¤ä²ÈÄí¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«Ê¬¤Î»ÑÀª¤ò¤«¤¨¤ê¤ß¤Æ¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÊ¿ÎÉ¤¬¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÊ¿ÎÉ¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¼«Á³¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£