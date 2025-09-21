¡Ö´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡Ä¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¥Á¥ç¥³¥×¥é¼ÕºáÆ°²è¤ËÈ¿±þ¡© ÁêÊý¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤±¤ª¤¸¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÎÀ¼
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¤Î¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ï9·î18Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÁêÊý¡¦Æâ´Ö¤µ¤ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡¦¿¿±ÉÅÄ¡Ö´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡×
¡È´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æ±Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Î¾¾Èø¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤È¾¾Èø¤µ¤ó¤¬2¿ÍÂ·¤Ã¤Æ¥Ð¥ê¥«¥ó¤Ç´Ý´¢¤ê¤Ë¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿¤³¤È¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤½¤¦ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¯¥»¤¢¤êÇÐÍ¥¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½ÕµÙ¤ß¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¤¤±¤ª¤¸¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥à¤òÁ´°÷¹çÀ®¤·¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¶âÈ±¤¬¹¹¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿¤ä¤í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÆâ´Ö¤µ¤ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥ê¥à¥¯¥é¥Ö¡¦¿¿±ÉÅÄ¡Ö´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡×
¡Ö´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡Ä¡×¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ý´¢¤ê¤¬¼Õºá¤È¤¤¤¦»ö¤Ï º£¤Þ¤Ç23Ç¯´Ö´Ý´¢¤ê¤À¤Ã¤¿Æâ´Ö¤¬¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¤À¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¤23Ç¯´Ö¤Î¼Õºá¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ö¤«¡£¤ªÈè¤ìÍÍ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢Ë·¼çÆ¬¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿Æâ´Ö¤µ¤ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤½¤¦ »÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥¯¥»¤¢¤êÇÐÍ¥¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¤¹¡×¡ÖÃæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½ÕµÙ¤ß¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ö¤¤¤±¤ª¤¸¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥é¥¤¥à¤òÁ´°÷¹çÀ®¤·¤¿¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¶âÈ±¤¬¹¹¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡ÖÈþÍÆ¼¼¤Ç¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ã¤ÆÃíÊ¸¤·¤¿¤ä¤í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¥À¥ó¥Ç¥£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤ÈÆâ´Ö¤µ¤ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥«¥â¥ó¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤ä¡×¿¿±ÉÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢14Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¶âÈ±»Ñ¤ÎÆâ´Ö¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤ÏÆâ´Ö¤µ¤ó¤Î¶âÈ±»Ñ¤ÎÁ´ËÆ¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º¡¢¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥²¡¼¥à¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥í¡¼¥ó¥º¤Î¥ª¥Ù¥ê¥ó¡¦¥Þ¡¼¥Æ¥ë¤ÎºÇ¸å¡×¡Ö¥«¥â¥ó¥Ù¥¤¥Ó¡¼¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤ä¡×¡Ö²¿¤«¤Î¿ÀÍÍ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)