着なくなった服を押しこんだクローゼット、本がぎっしり詰まった本棚、使わないお皿だらけの食器棚……。モノで溢れた家にうんざり、という読者も多いのでは。一方、これまでに7000人以上の受講生へアドバイスをしてきた人気整理収納アドバイザー・阿部静子さんは「こんな時代だからこそ、人生の折り返し地点を過ぎたら片づけたもの勝ち」と断言します。その阿部さんが50代以上に向けて、お手軽片づけ術を伝授！ 今回は「防災月間」です。

【写真】阿部家で常にストックしている非常食と非常飲料水。コレでまだ一部

片づけと防災のゴールは一緒

9月は防災月間です。

これまでの連載でも何度かお伝えしていますが、仙台在住で東日本大震災を経験している私は、片づけと防災は繋がっていると実感しています。

というのも、モノが多いと非常時に避難しにくいのはもちろん、落ちたモノにぶつかったり、破損したものが床に広がったりすることで、ケガなどのリスクも高くなります。

そのため、普段の片づけは暮らしを快適にするだけでなく、命を守る上でとても大切ともいえるのです。

片づけと防災のゴールは一緒。「必要な時に、すぐに使える」状態を作ること。それは、どちらも何がどこにあるか分からないと役に立たないからです。

あらためて、普段の片づけこそが防災に繋がります。そこで今回は、空間ごとにより防災に繋がる片づけチェックポイントをお伝えします。

玄関・廊下のチェックポイント

まず、玄関や廊下にはモノを置かない。お届け物の一時置きにしない。この二つを心がけるようにしてください。

いざという時、必ず避難の妨げとなります。玄関のたたきも、靴を必要以上に並べないようにしましょう。

それから片づけではありませんが、大雨で避難をする際、長靴は危険だという事をご存知でしょうか？

確かに防水の面で優れていますが、水かさが増えた場合、上の部分から水が入れば途端に重くなり、歩きにくくなります。

また、スニーカーは紐でしっかりと固定されため脱げにくい一方、長靴はスポンと脱げてしまうことも考えられ、転倒の危険があります。大雨での避難には長靴でなくスニーカー。このことも覚えておきましょう。

非常持ち出し袋は一人に一つ

非常持ち出し袋は、基本的に一人一つずつ用意します。

私がおすすめする持ち出し袋の中身は、以前の（https://fujinkoron.jp/articles/-/7871）で紹介しましたので、よろしければご一読ください。

避難の際にすぐに持ち出せるよう玄関近くに置くのがおすすめです。

季節に合わせて中身を見直すことも忘れずに。夏なら熱中症対策、冬は防寒グッズなどを入れましょう。

私が非常持ち出し袋に入れているものの一つに、非常食がありますが、今ではバリエーションが豊富になり、普段でも食べたいようなおかずが揃っています。

いざ使う時に賞味期限切れになっているとショックですので、私は、年に2回、賞味期限を確認する日を決めています。それが東日本大震災の3月11日と、防災月間の9月です。

1年に一度でもいいかもしれませんが、それだと賞味期限間近のものや切れてしまったものがたびたび出てくるので、やはり1年に2回が理想的かもしれません。

キッチンはローリングストックで管理

食品・飲料水を日常で使いながら補充する、いわゆる「ローリングストック」で管理するのがおすすめです。

以前の私は、場所をとられるのが嫌で、備蓄や非常食を準備していませんでしたが、震災後に困った経験から、今ではしっかりと場所を確保して備えるようにしました。

今では非常食と非常飲料水、併せて１週間分を常に。給水用のポリタンクも4つ備え、いつでも使えるような状態で保管しています。



その時に備えてポリタンクを4つ準備しています（写真：著者）

キッチンまわりの話で言えば、食器棚などの上に、なるべくモノを置かないように。わが家では東日本大震災のとき、上の方に置いていたオーブンレンジが落下してしまいました。

寝室では、枕元に落下物を置かないようにしたうえで、扉がふさがれるようなものも置かないように。リビングでは家具の固定を確認します。地震などが起きた時、どこに身を置くかをあらかじめ家族で考えておくのもよいでしょう。

テーブルの下など、とりあえず逃げ込む場所も家族で共有しておくとベターです。

少しずつでもOK

家の中ではありませんが、外出時には常にバッグへモバイルバッテリーを入れておくのもおすすめです。

私が震災の経験を踏まえて、バッグに必ず入れているものも以前の記事（https://fujinkoron.jp/articles/-/7906）に記していますので、こちらも参考にしてみてください。

いざというときの連絡手段を家族で共有しておくことも大切です。

家族と連絡が取れないことほど不安なことがない一方、災害時にはスマホなどの通信状態が悪くなることも想定されます。わが家はSNSのメッセージ機能を2つ以上共有するなどし、少しでも不安を解消するように努めています。

以上、震災時の備えについて話してきましたが、私自身、以前は「災害が起きても何とかなるだろう」とまったく備えをしていませんでした。

しかし東日本大震災を経験し、備えること、そして片づけが大事ということを、身をもって知って以降、意識がガラッと変わりました。

今回記したことすべてを行わなくても、非常持ち出し袋の準備など、少しずつ始めてはいかがでしょうか？ まず“なんとなく置いてあるもの”を減らすことが、いざという時の安全につながるはずです。

そして備えが整えば、暮らし全体に安心感と余裕が生まれます。「家族と自分を守る準備」をこの防災月間中に見直してみてはいかがでしょうか。