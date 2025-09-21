¡ÖÈãÈ½¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÂçÄñÀµ¤·¤¤¡×¥Á¥§¥ë¥·¡¼·âÇË¡ª¥Þ¥óU»Ø´ø´±¥¢¥â¥ê¥à¤ÎÁÛ¤¤¡£¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡¡¸½ÃÏ£¹·î20Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè£µÀá¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¡¢¶¯Å¨¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£15°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¤ËÂ³¤¡¢Âç·¿Êä¶¯¤ò¤·¤¿º£µ¨¤â³«Ëë¤«¤é¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢£²¡Ý£±¤Ç¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡³«»Ï£µÊ¬¤ÇÎ¢¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤¬¡¢Áê¼êGK¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤ÎÂà¾ì¤òÍ¶¤¤¡¢¿ôÅªÍ¥°Ì¤Ë¡£¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢14Ê¬¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢37Ê¬¤Ë¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬ÆÀÅÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢45¡Ü£µÊ¬¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤¬Âà¾ì¡£È¿·â¤ËÁø¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ºÅÀ¤ò70Ê¬¤Ë¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼¤ËÍá¤Ó¤¿¤â¤Î£±¤Ä¤ËÎ±¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×²¦¼Ô¤ò·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡ØSky Sports¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î¥Á¡¼¥à¤È·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈãÈ½¼Ô¤¿¤Á¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏÂçÄñÀµ¤·¤¤¡£¤À¤¬²æ¡¹¤Ï¾¡¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¨¤¤¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¿Í»Ø´ø´±¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡ØBBC¡Ù¤Ç¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Ë¸ÀµÚ¡£¸«»ö¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É£²Ëç¤ò¼õ¤±¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤Ï»ä°Ê¾å¤Ë°¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£²æ¡¹¤Ï¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¾¯¤·¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Èà¤Ï¥È¥Ã¥×¥×¥í¤À¤«¤é¶ì¤·¤à¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Ô°Ù¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È·Ð¸³¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ïµ¤¤Ë¤«¤±¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡×
¡¡²ÝÂê¤Ï»Ä¤·¤¿¤¬¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¾¡ÅÀ£³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¾¡Íø¤ò½Å¤Í¡¢ÈãÈ½¤òÄÃ¤á¤é¤ì¤ë¤«¡£¼¡Àá¤Ï¥à¥Ù¥¦¥â¤Î¸ÅÁã¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¤ÈÁê¤Þ¤ß¤¨¤ë¡£
