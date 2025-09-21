◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節 東京Ｖ４―２岡山（２０日・味スタ）

東京Ｖがホームで岡山に４―２で勝利し、リーグ５戦ぶりの白星を挙げた。

勝利の立役者のひとりとなったのが、日大から２７年加入が内定している特別指定選手のＦＷ平尾勇人だ。右シャドーで初先発すると、立ち上がりから前線からの惜しみないプレスを続け、ボールを持てば積極的にシュートを放ってゴールを狙う。

すると前半終了間際に歓喜の時を迎えた。前半アディショナルタイム（ＡＴ）３分の失点で一度は逆転されたが、その直後のキックオフから攻め込み、最後はＭＦ森田の左からのクロスをＦＷ平尾が滑り込みながら右足で合わせて殊勲のプロ初得点をマークした。試合の勝敗を左右する上で大きなゴールとなり「ああいうところを狙うことが自分の特長でもありますし、あそこでしっかり決めるというのが武器。それが結果に出て良かった。今までの努力が報われたなという思いです」と笑みを浮かべた。

特別な思いも胸にピッチで戦う。平尾が１１歳の時、３歳下の弟を白血病で亡くした。弟の誕生日が７月１０日ということで東京Ｖでは背番号７１で戦う。平尾は「弟が胸にいると思ってピッチに立っている」と言う。だからこそ「７１番という意味のある番号で、ヴェルディの勝利に貢献できたということが、一番僕の中でうれしいです」。躍動感あふれるプレーで戦い抜いた背番号７１が、チームに大きな勝利をもたらした。