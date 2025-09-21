◆米大リーグ ドジャース―ジャイアンツ（２０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ジャイアンツ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点をリードした６回先頭の４打席目に、４番手右腕のペゲロから２試合連続でリーグトップのフィリーズ・シュワバーに並ぶ５３号ソロを放った。ホームランボールをキャッチしたのは、サンタモニカに在住のジゼル・メレンデスさん（２５）。ボーイフレンドのエンゼル・モラレスさん（２５）と観戦に訪れており、２人で喜びを分かち合った。子供の頃からドジャースファンだというメレンデスさんは「私の手が…まだ震えているわ。本当に興奮しています。クレイジーな試合。とても興奮している。嬉しい！最高！家に飾るわ！」と大興奮。モラレスさんも「今年もドジャースがポストシーズンにいくことにも興奮している。もう一度ワールドシリーズに勝ってほしい。彼は信じられないほど素晴らしい選手だ。史上最高の選手だよ！」と笑みを浮かべた。

大谷が、またしても逆方向にはじき返した。１点をリードした６回先頭の４打席目。カウント２―２から右腕・ペゲロの高め９９・９マイル（約１６０・８キロ）を振り抜くと、打球速度１０７・４マイル（約１７２・８キロ）、飛距離４０３フィート（約１２３メートル）、打球角度３３度で左中間席に飛び込んでいった。

チーム１５４試合目での５３号は、５５・８発ペース。２年連続本塁打王に輝いた自己最多だった昨季の５４本までも残り１本と迫った。シーズンも佳境で、すでに１３年連続となるポストシーズン進出は決まり、地区優勝へのマジックを「４」としており、大谷もラストスパートをかけている。