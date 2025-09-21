◆北海道六大学野球秋季リーグ戦第５節最終日 北洋大４―１旭川市大（２１日、苫小牧・とましんスタジアム）

今秋限りでの休部が決まっている北洋大が最終戦に臨み、４―１で旭川市大に勝利。有終の美を飾り、５勝５敗の３位で最後のリーグ戦を終えた。

２回に９番・熊野圭将右翼手（４年）の内野安打の間に先制すると、３回は５番・北沢総星遊撃手（４年）、５回は６番・若松星明一塁手（４年）の適時打でさらに３点を追加した。投げてはエース右腕の藤田和来（４年）が４回までノーヒットピッチングを披露。９回に内野ゴロの間に１点を失ったが、１人で９回を投げきった。

試合には、多くのＯＢらが駆けつけた。社会人野球の名門・たくぎんでも監督を務め、１９９９年の創部時から指揮を執る大滝敏之監督は「４年生には最後までついてきてくれてありがとうと言いました。これだけＯＢから父母会からみなさん来てくれた」と感謝し、胴上げで宙に舞った。

北洋大は、運営法人が「京都育英館」に移管され、２０２１年４月に苫小牧駒大から校名変更された。苫小牧駒大時代には春秋合わせて３度のリーグ優勝を達成。２０年のドラフト会議では、昨季最多勝と最高勝率の２冠を獲得した伊藤がドラフト１位で日本ハムに指名された。