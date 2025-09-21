松岡昌宏“LINE返信に時間かかる人”理解に苦しむ、一番早いのは「（菊池）風磨」

元TOKIOの松岡昌宏（48歳）、博多大吉（54歳）が、9月20日に放送されたトーク番組「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（テレビ東京系）に出演。LINEの返信が早い後輩について語った。



番組は前回に引き続き、松岡と大吉が宮城・仙台を訪れ居酒屋をぶらり。今回はゲストなしのサシ飲みで、いろいろなことを語り合った。



その中で、2人ともLINEの未読を溜める人が理解できない派で、既読から返信に時間がかかる人（3時間程度〜）も理解に苦しむと語る。そして「忙しいやつほど（返信が）早い」「名のある後輩ほど早い」という点で意見が一致した。



松岡は「一番早いのは（菊池）風磨です。あいつはやっぱり忍者ですね。風磨は早い」とtimelesz・菊池風磨はレスポンスが良いと話し、大吉も「千鳥とかかまいたちは早い。もう何連絡しても早いし、お礼だなんだすぐ来る」とコメント。一方で、「お前が！？」というような後輩ほど返信が遅いと語った。