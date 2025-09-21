津田健次郎のラジオ番組に江口洋介初出演 映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』語り合う
津田健次郎がパーソナリティを務めるレギュラーラジオ番組『津田健次郎 SPEA/KING』（TOKYO FM/JFN38局ネット、毎週日曜 正午〜後0：30）。28日の放送回で、番組ゲストに、江口洋介が初登場。26日公開の映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』で共演した2人が、撮影の舞台裏や役柄について語り合う。
【動画】映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』ファイナルトレーラー
収録のわずか4日前にオファーが届いたという江口は「急に来るのが俺っぽいよね」と笑顔で応じ、津田も江口の印象について「フワっと来て、フワっと去っていく風来坊」と評し、息の合ったやり取りが期待される。
番組では、映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』で江口が演じた内閣官房長官・海原渉について「監督から“今の日本にこういう人がいたらいいなという政治家を演じてください”とオーダーがあり、僕なりにイメージした」とコメント。新党の代表・大滝淳を演じた津田も「有事の時に活躍する感じなのかな」と自身の役どころを振り返った。
さらに、江口が気に入った津田の出演シーンや、主演の大沢たかおが演じる原子力潜水艦〈やまと〉艦長・海江田四郎の印象、撮影現場での裏話などが語られる。
放送後には、配信限定コンテンツ「裏スピ」にも江口が登場。声優業について江口が津田に質問するなど、貴重な裏トークが展開される。
