俳優の妻夫木聡（44）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。日々の英語の勉強について語った。

この日は映画「宝島」で共演した女優の広瀬すず、監督の大友啓史氏とともに出演。英語の勉強について話が及ぶ中、広瀬が「全然興味がなくて」と話す一方で、日々続けているという妻夫木。「勉強しなきゃ！みたいな感じで勉強していると全然入ってこない」とボヤキ。

広瀬が「凄いですよね、ストイックすぎて」と感嘆する中、「全然入ってこないから」と妻夫木。「英語の勉強を始めて一番、役者の仕事が仇（あだ）となっているなと思うのが、単語を毎日毎日覚えるでしょ。で、“覚えた！”と思って、1週間してもう1回やるじゃん。“あれ、これ何だっけ？”ってなっちゃう。セリフもそうで、舞台とかやっても、散々あんな長いセリフ覚えて、“じゃあ、この間のNODA MAPのあのセリフ言ってください”って言われても出ないでしょ」と主張した。

これには、広瀬も「出ない。覚えるスピードは速いですよね」と苦笑。妻夫木は「速いんだけど、抜けるスピードも速いんだよね。こっちからこっちに出てっちゃってんですよ」と嘆いた。