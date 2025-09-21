静岡県警は１８日、富士山の開山期（７月１０日〜９月１０日）の静岡県側の山岳遭難の発生状況を発表した。

遭難者数は前年比で２８人減の３６人、死者・行方不明者は６人減の０人だった。県警は今夏から始まった入山規制や登山ルールなどの事前学習の効果で安全な登山への意識が高まった可能性があるとみている。

県警地域課によると、遭難者３６人のうち負傷者は重傷者５人と軽傷者１０人となった。登山ルート別にみると、例年最も登山者数が多くなる富士宮ルートが１９人となり最多だった。居住地別では、県外や国外に居住する遭難者が３３人となり約９割を占め、外国籍の遭難者は１２人だった。

遭難理由では「転倒」「病気」「疲労」で９割以上を占めた。遭難者の多くは装備は整えていることが多かったといい、県警は「体力に見合った登山をしてほしい」と呼びかけている。

一方、水難事故件数は増加した。７〜８月の水難事故者は前年比９人増の２７人で、死者は５人増の１２人、負傷者は２人増の３人だった。今夏は８月２日に高校生２人を含む計４人が死亡するなど、水難事故の「多発警報」が２年ぶりに全県に発令されるなどした。

事故者の約４割が「水泳・水遊び」だったほか、居住地別には約７割が「県外（国外含む）居住者」だった。