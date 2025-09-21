きょうは明け方に線状降水帯が発生した北海道の雨は次第にやみますが、強い風は残るでしょう。東日本と西日本も日本海側は、弱い雨の降る所がありそうです。

予想最高気温です。北海道は平年並みかやや低く、10月並みの空気の冷たさでしょう。東日本と西日本は平年並みかやや高く、真夏のような暑さとなる所もありそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :20℃ 釧路 :20℃

青森 :24℃ 盛岡 :25℃

仙台 :27℃ 新潟 :27℃

長野 :23℃ 金沢 :27℃

名古屋:33℃ 東京 :31℃

大阪 :31℃ 岡山 :31℃

広島 :31℃ 松江 :27℃

高知 :33℃ 福岡 :30℃

鹿児島:32℃ 那覇 :33℃

週間予報です。あすと秋分の日の火曜日は高気圧に覆われて、全国的に日差しがあり、行楽日和となるでしょう。水曜日は西から低気圧や前線が近づき、木曜日は北日本などで再び、雨や風が強まるおそれがあります。この先の気温は平年並みかやや高く、猛烈な暑さではありませんが、西日本を中心に真夏日が多いでしょう。