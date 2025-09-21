制限付きFAクミンガの代理人が現状を語る「彼は行きたい場所を選びたがっている」

9月20日（現地時間19日、日付は以下同）。『ESPN』のブライアン・ウィンドホースト記者がホスト役を務めるポッドキャスト番組“The Hoop Collective”の最新エピソードが公開された。

この回では同メディアのゴールデンステイト・ウォリアーズ番記者アンソニー・スレイター、さらにはウォリアーズのジョナサン・クミンガの代理人を務めるアーロン・ターナーがゲスト出演した。

今夏を制限付きFA（フリーエージェント）で迎えたクミンガだが、20日を終えた時点で契約がまとまっておらず、ウォリアーズは30日のトレーニングキャンプ開始まで2週間を切っている。

現地メディア『Clutch Points』は、20日にウォリアーズのステフィン・カリー、ドレイモンド・グリーン、ジミー・バトラー3世のビッグ3が、ビジネスであることを理解しつつ、クミンガをキープすることをフロントへ後押ししていると報じていた。

現段階でウォリアーズが提示したとされる最も高額なオファーは3年7520万ドル（約110億5440万円）。3年目こそチームオプションながら、最初の2年間で約4830万ドル（約71億10万円）が保証されている。

22歳のクミンガにとって、これは決して悪くないオファーと言える。ただ、代理人のターナーは約800万ドル（約11億7600万円）のクォリファイングオファー（QO）を受け入れて、今シーズン終了後（2026年夏）に制限なしFAになる道を選択することを示唆していた。

「大きな可能性があるんだ。彼は自らが行きたい場所を選びたがっている。だからQOが現実的なのは確かだ」

新シーズンを前に、クミンガの契約はどのようにまとまるのか。キャリア4年目の昨シーズンに、平均15.3得点4.6リバウンド2.2アシストを残したフォワードの動向は気になるところだ。