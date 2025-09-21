米津玄師「IRIS OUT」Spotifyデイリー再生数の歴代最多記録樹立！国内史上No.1の快挙

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

米津玄師の「IRIS OUT」が、9月18日付けのSpotify Japanデイリーチャートにて再生回数758,291回を記録。日本国内におけるデイリー再生数歴代最多を記録。また9月15日から9月18日における再生数が2,787,449回となり、楽曲配信後4日間の再生数においても歴代最多1位記録を樹立した。

■世界各国のチャートでランクイン！「KICK BACK」を超える初速でストリーミング爆発中

劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の主題歌に起用された「IRIS OUT」は、9月15日に配信リリースされると、デイリーランキングとリアルタイムランキングであわせて29冠を獲得。9月15日付けのSpotify Japanデイリーチャートでは再生回数596,608回を記録し、配信開始日歴代1位となるデイリー再生数を達成。また、9月16日付のオリコンデイリーストリーミングランキングでは再生数413.7万回を記録し、ソロアーティスト歴代最高記録を更新。過去に「KICK BACK」にて自身が記録したた368.3万回を大幅に上回って新たな記録を更新するなど、各配信サイト等で軒並み1位を記録する大ヒットとなっている。

また、台湾・香港最大級のデジタル音楽配信サービス「KKBOX」でも、KKBOX台湾のJ-POPデイリーチャート（9月15日から18日付）では4日間連続で1位を、KKBOX香港のJ-POPデイリーチャート（9月16日から18日付）でも3日間連続で1位を獲得中。中国最大級のデジタル音楽配信サービス「QQ Music」では、リリースしたばかりにもかかわらずJ-POPウィークリーチャート（9月12日から18日付）の1位を獲得し、「NetEase Cloud Music」の総合急上昇ランキング（9月16日付）やJ-POPデイリーチャート（9月16日付）では1位を、総合デイリートレンドチャート（9月16日付）では3位を獲得。Apple Musicデイリーチャート トップ100：グローバル（9月19日付）においても9位にランクインするなど、グローバルでも大きな話題を作り出しており、先日、アメリカレコード協会により日本語詞として“史上初”のプラチナ認定を受けた「KICK BACK」を超える初速でストリーミングが大ヒット中だ。

加えて「IRIS OUT」のMVの再生数もすでに1,000万再生を突破しており、国内外での大きな盛り上がりがうかがえる。

■リリース情報

2025.09.15 ON SALE

米津玄師

DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」

2025.09.22 ON SALE

米津玄師, 宇多田ヒカル

DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」

2025.09.24 ON SALE

米津玄師

SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」

(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社

