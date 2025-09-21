◇ラグビー パシフィックネーションズカップ2025 ファイナルラウンド決勝 フィジー代表33−27日本代表(日本時間21日、アメリカ)

ラグビー・パシフィックネーションズカップの決勝が行われ日本がフィジーに僅差で敗れました。

前半5分、日本は敵陣5メートルのラインアウトからフォワードのサインプレーでトライを奪い、キックも成功で7点を先制します。

ここからフィジーに攻められる時間が増えますが、日本は自陣での相手ボールラインアウトからの攻撃を途中出場の池田悠希選手がタックルでしのぐと、自陣5メートルスクラムではフォワードがスクラムでペナルティーを奪います。

すると20分、敵陣22メートルで相手ボールラインアウトを競ると、こぼれ球を日本がキープします。そこからパスで攻撃をつなぎ、ラックからのパスを受けたフッカー・江良颯選手が力強い突進を見せトライに思えましたが、ビデオ判定の結果ノートライ。それでもペナルティーゴールをスタンドオフ・李承信選手が決め10-0としました。

しかし直後に隙を突かれ、開始からノーホイッスルトライで10-7とされると、31分には敵陣22メートルまで攻めますが、ターンオーバーから鮮やかなパスの連係で一気にトライを奪われ、さらにその4分後にもキックパスからの展開でトライを奪われるなど4連続トライで10-26で前半終了となりました。

後半立ち上がりにトライを許しますが7分、自陣10メートルラインから攻撃をつなげ、フルバック・中楠一期選手がトライ。さらに20分には相手のシンビンで人数有利になった日本がラインアウトからのモール攻撃で24−33。25分にペナルティーゴールで6点差としました。

しかしその後日本は必死に攻めるも得点を挙げられず、1トライ差で敗れ準優勝。2019年以来4度目の優勝とはなりませんでした。