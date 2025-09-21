安田章大が中学生の頃から憧れていた、難波章浩と奇跡のセッション！伝説の名曲「STAY GOLD」を超貴重コラボ！９月２３日（火）夜６時２５分「ありえへん∞世界」2時間半SP！

テレ東では、9月23日(火)夜6時25分から『ありえへん∞世界』２時間半スペシャル＜スタジオゲスト：岡田圭右、熊切あさ美、橋本将生（timelesz）、三田佳子（50音順）＞を放送します。

「ありえへん衝撃グルメ」のコーナーでは、安田章大（SUPER EIGHT）が久々のロケに！浅草に突如現れた行列ラーメン店の調査に向かいます。このラーメン店は、安田が中学生の頃から憧れていた伝説のバンドHi-STANDARDのベースボーカル難波章浩（Hi-STANDARD／NAMBA69）がオープンしたお店！実は難波は地元・新潟で愛されてきた「楽久」の味を継承したラーメン店「なみ福」を営んでおり大人気店に。そのラーメン＆チャーハンの味を安田がレポート！さらに今回ナゼ東京・浅草に出店したのか？安田が難波の思いを深く掘り下げていきます！

＼さらに、奇跡のセッションが実現！／

中学生の頃、Hi-STANDARDのスコアブックを買って練習していたほど大ファンの安田章大と難波章浩が…。一夜限りのスペシャルセッション！伝説の名曲「STAY GOLD」を超貴重コラボ！お見逃しなく！

©テレビ東京

≪出演者コメント≫

■安田章大（SUPER EIGHT）

難波さんとセッションさせていただいて、とても嬉しかったです！

Hi-STANDARDのことを大好きな方々がたくさんいる中で、難波さんと僕が「STAY GOLD」を歌わせていただけたことのすごさ、「金ピカに輝いていこうぜ。」という歌詞の通り、それをまさに体現されている難波さんの姿は本当にかっこよかったです。

難波さんが地域の祭りに参加されたり、新潟の食材を取り入れたりと、その土地の魅力を多くの方に知ってもらおうという気持ちが伝わってきました。今回のロケはとても心地よかったです。ぜひ放送をご覧ください。

≪番組内容≫

＜身近なイライラをスッキリ解消できる裏ワザ新常識＆半額マンSP!＞

▽世界の衝撃映像大連発！

▽大の大人が答えられないと恥ずかしい新常識

▽「庶民の味方！半額マン」欲しいものはあるけど買うのをためらう街行く人々に“商品を半額にできる”夢の半額シールをプレゼント

＜ありえへん衝撃グルメ＞

▽グルメ激戦区・浅草に現れた行列ラーメン店とは？

▽難波章浩と安田章大が奇跡のセッション！伝説の名曲「STAY GOLD」を超貴重コラボ！

≪番組概要≫

【タイトル】 ありえへん∞世界 2時間半SP

【放送日時】 2025年９月２３日（火）夜６時２５分～８時５４分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer、Lemino)にて見逃し配信

▶TVer： https://tver.jp/series/srmge55d3f

▶ネットもテレ東： https://video.tv-tokyo.co.jp/ariehen/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 SUPER EIGHT（村上信五、丸山隆平、安田章大）、宮崎哲弥

【ロケゲスト】 難波章浩（Hi-STANDARD／NAMBA69）

【スタジオゲスト】 岡田圭右、熊切あさ美、橋本将生（timelesz）、三田佳子（50音順）

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/ariehen/

【公式X】 @ariehen_sekai