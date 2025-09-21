²ÖÅÄÍ¥°ì¡¢Êì¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â¤ª¼ã¤¤¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤«¤È°ì½Ö»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡·¤¿¦¿Í¤Î²ÖÅÄÍ¥°ì¤¬20Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÊì¡¦²ÏÌî·Ê»Ò¤È¤ÎÃçÎÉ¤·2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò²Ï¤ì¤¤¡¢·»¡¦²ÖÅÄÍ¥°ì¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡ÈÌÂÏÇ¤·¤¿¤³¤È¡É¤ò¹ðÇò
¡¡²ÖÅÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï²ÏÌî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿²ÖÅÄ¤¬¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»Ñ¤Î²ÏÌî¤Î¸ª¤òÊú¤¯ÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤Ç²ÖÅÄ¤Ï¡Ö20ÂåºÇ¸å¤ÎÊì¤È¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡¡°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª²¿¤è¤êÀ¸¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª30Âå¤âÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤¾¤©¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤Ç´ó¤êÅº¤¦¿Æ»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÊìÍÍ¤â¤ª¼ã¤¤¤ï¡Á¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÈà»á¤ÈÈà½÷¤Î¥Ç¡¼¥È¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤´É×ÉØ¤«¤È°ì½Ö»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ÖÅÄÍ¥°ì¡Ê¤Ï¤Ê¤À ¤æ¤¦¤¤¤Á¡Ë
1995Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£15ºÐ¤ÇÃ±¿È¥¢¥á¥ê¥«¤ØÎ±³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç·¤ºî¤ê¤ò³Ø¤Ö¤È¡¢µ¢¹ñ¸å¤Î2015Ç¯10·î¤Ëµ¢¹ñ¤·ÅÔÆâ¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¤ë¡£°Ê¹ß¡¢·¤¿¦¿Í¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢²è²È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢ÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
