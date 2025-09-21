◆米大リーグ オリオールズ―ヤンキース（２０日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）

トミー・ジョン手術から復活を目指してリハビリ中のヤンキースのゲリット・コール投手が、２０日（日本時間２１日）、遠征に帯同していたオリオールズの本拠地で取材に応じ、元チームメイトで節目の大台を狙う現巨人・田中将大投手にエールをおくった。

６―１の勝利で、プレーオフへ一歩前進したヤ軍のクラブハウス。田中が日本時間２１日の敵地・中日戦で日米通算２００勝をかけて、先発すると伝え聞くと、２３年にサイヤング賞に輝いた右腕は「そうか！今日なのか。それはエキサイティングだ。絶対にやって欲しいと願っている。彼は２００勝の栄誉にふさわしい投手」と興奮気味に語った。

田中がヤンキースを去った際に「彼は日本で、アンフィニッシュド・ビジネス（未完の仕事）があると言っていた」と振り返ったコール。「そのひとつが２００勝だったんだと思う」

ドジャーズの通算２２２勝投手のカーショーが今季限りでの引退を表明した。来季、メジャーの現役２００勝投手は現役最多２６５勝のバーランダーと、２２１勝のシャーザーの２人だけになる可能性もある。コールは、トップ２人に次ぐ通算１５３勝となっている。

「今は、２００勝が本当に難しいマイルストーンになっている。僕が、メジャーでデビューした１３年前は、３００勝投手を目標にしていた。でも、近年、野球は大きく変わってきている。継投が主流になって、先発は球数制限もある。５回、６回で降板するケースが増えて、先発投手が勝敗をコントロールできる領域は、減ってしまったからだ」

田中と最後にあったのは、昨年のドジャーズとのワールドシリーズ。「ヤンキースタジアムに来てくれたんだ」と、振り返ったコール。今季は開幕前にトミージョン手術を受け、来季の復帰を目指してリハビリを続けている。「２００勝は僕にとっても大きな目標で、モチベーションになっている。復帰のプランについても、もう少ししたら球団と話し合いを始める。リハビリの状態は順調に来ているよ」とコール。海の向こうからの朗報を楽しみに待っている。