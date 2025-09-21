本拠地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）に本拠地でジャイアンツと対戦。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手が53号ソロを放った。ナ・リーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に並ぶ一撃。投手は即座に被弾を覚悟した様子だった。

5-4で迎えた6回、右腕ペゲーロの投球を左翼席へ運んだ。打球速度107.4マイル（約172.8キロ）、飛距離403フィート（約122.8メートル）の一撃。投げ終わったペゲーロは即座にうつむき、被弾を確信した様子だった。

ジャイアンツ側の地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」では実況：デュアン・カイパー氏が「高く打ち上げた！ レフト深くへ入りました！」と伝えた後、ホームランの衝撃を伝えるかのように12秒間沈黙。解説のハンター・ペンス氏は「オオタニは調子を上げ続けて、そこに到達できることを証明した。彼を攻略できるポイントはそれほど多くない。だからこそ、彼は53号を記録し、時速108マイルの打球速度を出せるんだ」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）