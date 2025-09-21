◇ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）２０２５ 決勝 日本―フィジー（日本時間２１日、米ソルトレークシティ）

世界ランク１３位の日本代表は、同９位のフィジー代表に２７―３３で敗れた。昨季決勝カード（１７●４１）の雪辱はならず、２０１９年以来の優勝を逃した。

先制は日本。前半５分、敵陣右サイド深くのラインアウトから、サインプレーで狭いスペースを攻めてフッカー江良颯（東京ベイ）がトライ。キックも決まり７―０とする。同２０分は、ＳＯ李承信（神戸）がＰＧを決めて１０―０。直後に７点を返され迎えた同３１分、日本は敵陣でこぼれたボールをつながれて、一気に失点。１０―１２と逆転される。その後同３６分、４０分と４連続トライを許して１０―２６で前半を折り返した。

後半３分、日本は敵陣から攻め込まれて失点（１０―３３）。タッチライン際のラン、オフロードパスを止められず被トライが続く。７分は、敵陣右サイドでＷＴＢ長田智希（埼玉）のパスを受けたＦＢ中楠一期（ＢＲ東京）が走りきってトライ。１７―３３。日本は同１３分に相手にイエローカードが出て数的有利に立つと、２０分に敵陣右サイドからラインアウトモールを押し込んでフッカー江良がトライ。連続トライで９点差に迫る。

日本はスクラムで立て続けに反則を誘い、後半２３分にフィジーが再びイエローカード、相手は一時１３人に。同２５分、ＳＯ李が左中間約４０メートルのＰＧを決めて２７―３３。１トライ１ゴール差に迫ったが及ばず。最大２３点差から粘りを見せたが、格上フィジーに敗れて１９年以来の優勝はならなかった。