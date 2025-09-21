NEXER社と秋葉原のメイドカフェ「MAID MADE」がこのほど、全国の男女1000人に対して「『この人がメイドカフェで働いてたら通いたい!』と思う女性芸能人」についてのアンケートを実施。その結果、1位には女優の橋本環奈が選ばれた。



【調査結果】「メイドカフェにいたら通いたい！」と思う女性芸能人ランキング

第1位に選ばれたのは、圧倒的な可愛さで多くのファンを魅了する「橋本環奈」（80票）。小柄で愛らしい雰囲気に加え、明るく親しみやすいキャラクターからか「かわいいイメージとメイドがマッチすると感じた」「かわいいし、話がおもしろそう」と、「メイド」にピッタリという意見が多く見られた。



第2位は、透明感あふれる美しさで人気の「浜辺美波」（69票）。清楚で上品な雰囲気を持ちながら、笑顔には柔らかな可愛らしさも感じられる点が評価された。投票者からは「清楚でめちゃくちゃ可愛いので通いつめてしまいそう」「美人さんで会話も面白そうだから」といった声が多く集まりました。



第3位は、愛らしいルックスと華やかな存在感で注目を集める「今田美桜」（60票）。明るさと親しみやすさを兼ね備えたキャラクターは、メイドカフェにぴったりのイメージで、「嫌みのない可愛さで勉強になりそう」「かわいい人でわざとらしくない雰囲気がとてもいい」といった声が多く見られた。



以下は発表されたランキングのトップ5。



第1位 橋本環奈 80票



第2位 浜辺美波 69票



第3位 今田美桜 60票



第4位 あの 58票



第5位 深田恭子 47票



（よろず～ニュース調査班）