女優の広瀬すず（27）が21日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜前7・00）に出演。今後について持論を展開した。

この日は映画「宝島」で共演した俳優の妻夫木聡、監督の大友啓史氏とともに出演。妻夫木から「この先、結婚とか含めて、女優やっていくの？」と質問すると、広瀬は「仕事だけじゃないですけど、ひとつのものに固執してないというか、執着は別にないので、何があるか分からないなっていう言い方は一応してはいるけど、今の時代、結婚したら“家庭に入ってほしい”とか、人の言葉には1ミリも影響されないので。自分のリズムと、その時の感覚で（決める）」と語った。

さらに「ずっとこのお仕事だけで行っちゃっているから、何か違う新しいことを始めたい、始めてみたいなとは思っている」とも。「それは趣味を見つけるでも何でもいいんですけど。なんか自分の生活している感がほしい」と話した。

これに、妻夫木も「それ分かる気がするな。20代の頃特に聞かれるんですよ。“最近何か挑戦したいことは”とか。“今年始めたこと”“来年挑戦したいこと”って。そのために何かを始めないといけないんじゃないか気になっちゃう」と苦笑。これに、広瀬も「いろんなこと言い過ぎて、自分でも覚えてない。こうなっちゃっているから。そういうのをやめたいなと思って」とした。

「英語の勉強とかしてないの？」の問いには「全然興味なくて」とキッパリ。「全く英語分からないけど、この前ブロードウェイ見に行ったんです、ニューヨーク行った時に。凄い楽しみにしてて、凄い興味があったら、なんとなくストーリーが分かるようになってきちゃって。単語でなんか“あ、こう言った”みたいな。歌とかもそうだし。余計気になってきて、歌全部調べてとか。初めてそういう経験して。やっぱり興味がないと…刺激されないと」と話した。