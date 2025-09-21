Í½¤á·èÊÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢ÉÝ¤¯¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê²ø°Ûëý¡ØÌÚ»³Àé·Ê¥Î²ø¸ÜÏ¿¡Ù¡Ú»Ì¿Í ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢»¨»ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯10·î¹æ¤«¤é¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡²ø°Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÊ¡¹¤ò°·¤¦¹üÆ¡Å¹¡ÖÌë¹ÔÆ²¡×¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÏ¢ºîÃ»ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¡£Ì±Â¯³Ø¤ÎÃÎ¼±¤äÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¼¾¤ê¤±¤Î¤¢¤ëÊ¸ÂÎ¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ì¿Í¤µ¤ó¤ÏËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼¡¡¹¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥é¡¼¾®Àâ³¦µ¤±Ô¤Î½ñ¤¼ê¤À¡£
¡Ö¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ÏÌë¹ÔÆ²¤ÎÅ¹¼ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»þÂå¤òÇØ·Ê¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤±¤É¼Â¤Ï°ìÈÖºÇ½é¤Ë¹½ÁÛ¤·¡¢¼¹É®¤·¤¿¤Î¤ÏÌÚ»³Àé·Ê¤ÈÂÓÅáÅõ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡Ø¥Û¥é¡¼¥Æ¥é¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦¥Û¥é¡¼ºîÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¸½Âå¤â¤Î¤ÎÏÃ¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²Ã¤¨¤ÆÌÚ»³¤ÈÂÓÅá¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï·èÊÌ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Å¸³«¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤ÏÆ±°ì¤Ë¤·¤Æ¸½ÂåÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÀÉÏÓ¤ÎÎîÇ½¼Ô¡¦ºùÀéÁá¤È¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÂÐºö¤Î¸øÌ³°÷¡¦ÂçÌîÌÚÎ¶¿Ã¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¹½ÁÛ¡£Èà¤é¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÃå¼Â¤ËÆÉ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë»æ½ñÀÒ²½¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º6´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤â¹¥É¾¤À¡£¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Ë¤â¡Ê¡©¡Ë¡¢ËÜÊÔ¤òÃ´¤¦ÀéÁá¤ÈÂçÌîÌÚ¤ò¤·¤Î¤°¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÂÓÅá¤ÈÌÚ»³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£²ó¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½¤á·ëËö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤àÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¸÷¤ÎÂÓÅá¤È±¢¤ÎÌÚ»³¡¢¸òÎ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÌÚ»³¤Î¿´¤Î¤æ¤ì
¡¡²ø°Û¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Ù°¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ô¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤¿ÌÚ»³Àé·Ê¡£¤½¤ó¤ÊÌÚ»³¤È¿¼¤¤°ø±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡¢¿Í¤È²ø°Û¤ÎÃçÎ©¤Á¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë°ìÂ²¤ÎÅö¼ç¡¦ÂÓÅáÅõ¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÌÚ»³Àé·Ê¥Î²ø¸ÜÏ¿¡Ù¤À¡£
¡¡
¡¡Âè1ÏÃ¡Ö¼·¿¥¡×¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤Èã®¤ëÒº¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌÚ»³¤¬ÂÓÅá¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤¤¤¤µ¤Ä¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ÖÈ¯É½ºÑ¤ß¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²ÃÉ®½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤º½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÎÆó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¡¢ÌÚ»³¤Î¿Í´ÖÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¿Í¤Îº²¤Î¿§¤¬»ë¤¨¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢Â¾¼Ô¤ÎÉÔ¹¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥±Û´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¡ÊÆÉ¤à¿Í¤¬¡Ë¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÌÚ»³¤Î¡È¤³¤¸¤ì¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤³¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÂÓÅá¤Ï¡¢ÌÚ»³¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌÚ»³¤ÏÂÓÅá¤Ë¡¢È¿È¯¤·¤Ä¤Ä¤âÁ¢Ë¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Á¤é¤â²ø°Û¤Ë·È¤ï¤ë°ìÂ²¤ÎËöêã¤À¡£¤·¤«¤·ÌÚ»³¤Î²È¤¬ÃüÍî¤·¤¿°ìÊý¡¢ÂÓÅá²È¤ÏÈË±É¤·¡¢Èà¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤âÌÚ»³¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÓÅá¤Ë¡¢ÌÚ»³¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤ÏÊ£»¨¤À¡£ÆÉ¤àÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¤³¤¸¤ì¡É¤Ë¤³¤½¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡¡
¡¡Âè2ÏÃ¡Ö±«ÄÍ¡×¤Ë¤Ï¡¢±é¼Ô¤Î´é¤ÎÈé¤òÇí¤°Ç½ÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½¤Î¡Ø¹õÄÍ¡Ù¡Ê¡Ø°ÂÃ£¸¶¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ´½÷¤â¤Î¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½¤Ï»à¼Ô¤ÎÎîº²¤òÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿·Ý½Ñ¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼¤ò½ñ¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ç¤ÏÂÓÅá¤¬ÌÚ»³¤Ë¡¢Îî¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ»³¤Î·éÊÊ¤µ¤òÈà¤Ê¤ê¤Ë°Æ¤¸¤Æ¡¢»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè3ÏÃ¡Ö»Ó°¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¸µ¤¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¿Í·Á»Õ¤Îºî¤Ã¤¿¿Í·Á¤¬¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÆ°¤·¤¿¿Í·Á»Õ¡¦²Ö¾ÂÀ¯µÈ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¿Í·Á¤òºî¤Ã¤ÆÎø¿Í¤ËÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀº¹ª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÎø¿Í¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ë´¶¤¸¡¢Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÈà¤é¤ÏÇä½Õ³¹¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Î¾«ÉØ¤¿¤Á¤ò·ÚÊÎ¤¹¤ëÌÚ»³¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤¹¤ëÂÓÅá¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢Ç½ÎÏ¼Ô°ÊÁ°¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤ÊÌÚ»³¤È¡¢À®½Ï¤·¤¿ÂÓÅá¤ÎÂÐÈæ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡£¤³¤³¤ÇÇä½Õ³¹¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤Î±¢¤ÎÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤«¤¦¸÷¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢±¢¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤ê¤ï¤±¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢±¢¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£»þÂå¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤â´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢±¢¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£¤Þ¤ë¤ÇÂÓÅá¤ÈÌÚ»³¤Î´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£¤µ¤é¤ËÂè4ÏÃ¡¢Àã½÷¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡Ö²ò²Æ¡×¤Ï¡¢ÌÚ»³¤Î´¶¾ðÌÌ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²ó¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÌÚ»³¤ÏÅö½é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÂÓÅá¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÈà¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉÂÓÅá¤È¶¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Äï»Ò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤âÈà¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½ù¡¹¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡×
¡¡¡Ò»ä¤ÏÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£²¿¤â¤«¤â¤ò»ý¤Ä¡¢¤³¤ÎÃË¤ò¡£¡Ó
¡¡¤³¤³¤ÇÌÚ»³¤Ï½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬ÂÓÅá¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÇ§¤á¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤òÃÎ¤ê¡¢ÂÓÅá¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÆó¿Í¤¬²Æº×¤ê¤ò³Ú¤·¤àÈÖ³°ÊÔ¡Ö²Ö²Ð¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¡£
¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÚ»³¤ÏÂÓÅá¤Ë¤«¤Ê¤ê´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤Áþ¤Þ¤ì¸ý¤òÃ¡¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤ÆÂÓÅá¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌÚ»³¤Ë¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¤Ê¤¼¸åÇ¯¡¢·èÊÌ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡ÙËÜÊÔ¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£²ø°Û¤Ï¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¡É ¿Í´Ö¤³¤½¡ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¡É
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤ÎÂè5ÏÃ¡ÖÉÔ¹£¡×¤ÏÍ£°ì¡È¿ÍÉÝ¡É·Ï¤ÎÆâÍÆ¤À¡£Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÌÚ»³¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤ÎÈà¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÎä¹ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ø°Û¤¬»ë¤¨¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î»ëÅÀ¤ÎÏÃ¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¸½¼Â¤Ø´ó¤»¤ë´¶¤¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×
¡¡»Ì¿Í¤µ¤ó¤Ï²ø°Û¤ò½ñ¤¯ºÝ¡¢¡ÖÎî¤ò¿Í´ÖÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÎî¤ò¡ØÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡ÙÂ¸ºß¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸þ¤³¤¦¤È¤Ï°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï·è¤·¤ÆÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ø°Û¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ù°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¼Ù°¤ÊÂ¸ºß¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ø°Û¤Ï¡ÉÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¡È¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤ò¤³¤½¡ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2010Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î15Ç¯´Ö¤Ç»ä¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼Â¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï³Î¼Â¤ËºîÉÊ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î´¶¾ð¤Ï¹îÌÀ¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒËÜÊÔ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡á³§Àî¤Á¤«¡¢¼Ì¿¿¡á²ÃÍèÀ¬¹§¡Ê»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¤Ä¤°¤Ò¤È¡ü·§ËÜ¸©½Ð¿È¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»¡£ÊÌÉÜÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤ÏÌ±Â¯³Ø¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¡£2010Ç¯¤è¤êWeb¾å¤Ç¡ÖÌë¹ÔÆ²´ñëý¡×¤ò¼¹É®³«»Ï¤·¡¢22Ç¯¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¡Ê»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃøºî¤Ë¡Ø»Í¥Ä»³µ´ÃÌ¡Ù¡ØÅ·¿À¤µ¤Þ¤Î²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡Ù¡ØÊ¸¹ë¤Ïµ´»Ò¤ÈÄÖ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºÊ¤ÈÌ¼2¿Í¤ÈÊë¤é¤¹Àì¶Èºî²È¡£
¡ØÌÚ»³Àé·Ê¥Î²ø¸ÜÏ¿¡Ù
¡Ê»Ì¿Í/»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿Í¤Îº²¤Î¿§¤¬»ë¤¨¤ë¡Ö¸«µ´¡×¤³¤ÈÌÚ»³Àé·Ê¤Ï¡¢ÉÂ¼å¤Ê²æ¤¬¿È¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯°ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂÓÅáÅõ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£´é¿©¤ß¤ÎÇ½ÌÌ¡¢¿Í´Ö¤ò»¦¤¹À¸¤¿Í·Á¡¢ÈÕ²Æ¤ÎÄ®¤Ë¸½¤ì¤¿Àã½÷¡£ÂÓÅá¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤àÍÍ¡¹¤Ê²ø´ñ»ö·ï¤Ë¶¦¤ËÄ©¤ß¡¢Èà¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤¦¤Á¡¢ÌÚ»³¤ÎÆâÌÌ¤Ï¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡½¡£Ãø¼Ô¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£
¡¡²ø°Û¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉÊ¡¹¤ò°·¤¦¹üÆ¡Å¹¡ÖÌë¹ÔÆ²¡×¤òÉñÂæ¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÏ¢ºîÃ»ÊÔ¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¡£Ì±Â¯³Ø¤ÎÃÎ¼±¤äÍ×ÁÇ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¢¼¾¤ê¤±¤Î¤¢¤ëÊ¸ÂÎ¤¬ÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·¤À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ì¿Í¤µ¤ó¤ÏËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¼¡¡¹¤ËºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥é¡¼¾®Àâ³¦µ¤±Ô¤Î½ñ¤¼ê¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢À¤³¦´Ñ¤ÏÆ±°ì¤Ë¤·¤Æ¸½ÂåÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÀÉÏÓ¤ÎÎîÇ½¼Ô¡¦ºùÀéÁá¤È¡¢¥ª¥«¥ë¥ÈÂÐºö¤Î¸øÌ³°÷¡¦ÂçÌîÌÚÎ¶¿Ã¤Î¥³¥ó¥Ó¤ò¹½ÁÛ¡£Èà¤é¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¿ø¤¨¡¢²þ¤á¤Æ¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤ò½ñ¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Æ±ºî¤ÏÃå¼Â¤ËÆÉ¼Ô¤òÁý¤ä¤·¡¢2022Ç¯¤Ë»æ½ñÀÒ²½¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º6´¬¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ºÈÇ¤â¹¥É¾¤À¡£¤½¤·¤Æ°Õ³°¤Ë¤â¡Ê¡©¡Ë¡¢ËÜÊÔ¤òÃ´¤¦ÀéÁá¤ÈÂçÌîÌÚ¤ò¤·¤Î¤°¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÂÓÅá¤ÈÌÚ»³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈà¤é¤ÎÏÃ¤ò¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£²ó¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½¤á·ëËö¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆó¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤àÊý¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¢£¸÷¤ÎÂÓÅá¤È±¢¤ÎÌÚ»³¡¢¸òÎ®¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÌÚ»³¤Î¿´¤Î¤æ¤ì
¡¡²ø°Û¤ò¤â¤¿¤é¤¹¼Ù°¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ô¤«¤é¶²¤ì¤é¤ì¤¿ÌÚ»³Àé·Ê¡£¤½¤ó¤ÊÌÚ»³¤È¿¼¤¤°ø±ï¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¡¢¿Í¤È²ø°Û¤ÎÃçÎ©¤Á¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë°ìÂ²¤ÎÅö¼ç¡¦ÂÓÅáÅõ¡£ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î¡¢¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¤Î¤¬¡ØÌÚ»³Àé·Ê¥Î²ø¸ÜÏ¿¡Ù¤À¡£
¡¡
¡¡Âè1ÏÃ¡Ö¼·¿¥¡×¤Ï¡¢¿¨¤ì¤ë¤Èã®¤ëÒº¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÌÚ»³¤¬ÂÓÅá¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¤¤¤¤µ¤Ä¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ÖÈ¯É½ºÑ¤ß¤ÎºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë²ÃÉ®½¤Àµ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤Þ¤º½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤ÎÆó¿Í¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¡¢ÌÚ»³¤Î¿Í´ÖÀ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¿Í¤Îº²¤Î¿§¤¬»ë¤¨¡¢¤½¤ì¤æ¤¨¤ËÇº¤ß¤òÊú¤¨¡¢Â¾¼Ô¤ÎÉÔ¹¬¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÇÍ¥±Û´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í´Ö¤Ë¡ÊÆÉ¤à¿Í¤¬¡Ë¶¦´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¡¢ÌÚ»³¤Î¡È¤³¤¸¤ì¡É¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤³¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¤¹¤ëÂÓÅá¤Ï¡¢ÌÚ»³¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤¹¤Ç¤ËÌÚ»³¤ÏÂÓÅá¤Ë¡¢È¿È¯¤·¤Ä¤Ä¤âÁ¢Ë¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï¤É¤Á¤é¤â²ø°Û¤Ë·È¤ï¤ë°ìÂ²¤ÎËöêã¤À¡£¤·¤«¤·ÌÚ»³¤Î²È¤¬ÃüÍî¤·¤¿°ìÊý¡¢ÂÓÅá²È¤ÏÈË±É¤·¡¢Èà¼«¿È¤ÎÇ½ÎÏ¤âÌÚ»³¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¬»ý¤¿¤Ê¤¤¤â¤ÎÁ´¤Æ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÓÅá¤Ë¡¢ÌÚ»³¤¬Êú¤¯´¶¾ð¤ÏÊ£»¨¤À¡£ÆÉ¤àÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¤³¤¸¤ì¡É¤Ë¤³¤½¶½Ì£¤ò¤½¤½¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡£
¡¡
¡¡Âè2ÏÃ¡Ö±«ÄÍ¡×¤Ë¤Ï¡¢±é¼Ô¤Î´é¤ÎÈé¤òÇí¤°Ç½ÌÌ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡ÖÇ½¤Î¡Ø¹õÄÍ¡Ù¡Ê¡Ø°ÂÃ£¸¶¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ´½÷¤â¤Î¡Ë¤òÂêºà¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ç½¤Ï»à¼Ô¤ÎÎîº²¤òÄÃ¤á¤ë¤³¤È¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤¿·Ý½Ñ¤Ç¡¢¥Û¥é¡¼¤ò½ñ¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ°ìÅÙÄ©Àï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ç¤ÏÂÓÅá¤¬ÌÚ»³¤Ë¡¢Îî¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤âÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÚ»³¤Î·éÊÊ¤µ¤òÈà¤Ê¤ê¤Ë°Æ¤¸¤Æ¡¢»Õ¾¢¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤»¡¢·Ð¸³¤òÀÑ¤Þ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡Âè3ÏÃ¡Ö»Ó°¦¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¸µ¤¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¿¿Í·Á»Õ¤Îºî¤Ã¤¿¿Í·Á¤¬¿Í¤ò»¦¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÆ°¤·¤¿¿Í·Á»Õ¡¦²Ö¾ÂÀ¯µÈ¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¿Í·Á¤òºî¤Ã¤ÆÎø¿Í¤ËÂ£¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ËÀº¹ª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÎø¿Í¤¬ÉÔµ¤Ì£¤Ë´¶¤¸¡¢Æ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤«¡£¤½¤³¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¿Í´Ö¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤±¤É¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÁÜºº¤Î²áÄø¤ÇÈà¤é¤ÏÇä½Õ³¹¤ØÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Î¾«ÉØ¤¿¤Á¤ò·ÚÊÎ¤¹¤ëÌÚ»³¤È¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ËÀÜ¤¹¤ëÂÓÅá¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤â¡¢Ç½ÎÏ¼Ô°ÊÁ°¤Ë¿Í´Ö¤È¤·¤ÆÌ¤½Ï¤ÊÌÚ»³¤È¡¢À®½Ï¤·¤¿ÂÓÅá¤ÎÂÐÈæ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ø¤Î´ãº¹¤·¤Î°ã¤¤¤«¤é¡¢Æó¿Í¤Î°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡£¤³¤³¤ÇÇä½Õ³¹¤òÆþ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¼Ò²ñ¤Î±¢¤ÎÉôÊ¬¤ò½Ð¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ê¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤«¤¦¸÷¤ÎÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢±¢¤ÎÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤ê¤ï¤±¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢±¢¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤¯¤Ê¤ë¡£»þÂå¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¶õµ¤´¶¤â´¶¤¸¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×
¡¡¸÷¤¬¶¯¤±¤ì¤Ð¶¯¤¤¤Û¤É¡¢±¢¤â¤¤¤Ã¤½¤¦¶¯¤¯¤Ê¤ë¨¡¨¡¡£¤Þ¤ë¤ÇÂÓÅá¤ÈÌÚ»³¤Î´Ø·¸¤½¤Î¤â¤Î¤òÉ½¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤À¡£¤µ¤é¤ËÂè4ÏÃ¡¢Àã½÷¤ËÂÐÖµ¤¹¤ë¡Ö²ò²Æ¡×¤Ï¡¢ÌÚ»³¤Î´¶¾ðÌÌ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î²ó¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÌÚ»³¤ÏÅö½é¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÂÓÅá¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÈà¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤±¤ÉÂÓÅá¤È¶¦¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê»ö·ï¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢Äï»Ò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤âÈà¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬½ù¡¹¤ËÍ¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡×
¡¡¡Ò»ä¤ÏÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£²¿¤â¤«¤â¤ò»ý¤Ä¡¢¤³¤ÎÃË¤ò¡£¡Ó
¡¡¤³¤³¤ÇÌÚ»³¤Ï½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤¬ÂÓÅá¤òÁ¢¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÇ§¤á¤ë¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤òÃÎ¤ê¡¢ÂÓÅá¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´¶¾ð¤ÏÆó¿Í¤¬²Æº×¤ê¤ò³Ú¤·¤àÈÖ³°ÊÔ¡Ö²Ö²Ð¡×¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤ë¡£
¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤ËÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤ÏÌÚ»³¤ÏÂÓÅá¤Ë¤«¤Ê¤ê´Å¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Â¾¤Î¿Í¤Ë¤ÏÀäÂÐ¤·¤Ê¤¤Áþ¤Þ¤ì¸ý¤òÃ¡¤¯¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¿´¤òµö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤½¤·¤ÆÂÓÅá¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÌÚ»³¤Ë¤«¤Ê¤ê´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤ó¤ÊÆó¿Í¤¬¤Ê¤¼¸åÇ¯¡¢·èÊÌ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡ÙËÜÊÔ¤Ë¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£²ø°Û¤Ï¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¡É ¿Í´Ö¤³¤½¡ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¡É
¡¡ºÇ½ªÏÃ¤ÎÂè5ÏÃ¡ÖÉÔ¹£¡×¤ÏÍ£°ì¡È¿ÍÉÝ¡É·Ï¤ÎÆâÍÆ¤À¡£Âè»°¼Ô¤ÎÌÜ¤òÄÌ¤·¤ÆÌÚ»³¤¬±Ç¤·¤À¤µ¤ì¡¢ËÜÍè¤ÎÈà¤Ï¤³¤ó¤Ê¤ËÎä¹ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¿§¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢²ø°Û¤¬»ë¤¨¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Î»ëÅÀ¤ÎÏÃ¤âÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¸½¼Â¤Ø´ó¤»¤ë´¶¤¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×
¡¡»Ì¿Í¤µ¤ó¤Ï²ø°Û¤ò½ñ¤¯ºÝ¡¢¡ÖÎî¤ò¿Í´ÖÅª¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö»ä¤ÏÎî¤ò¡ØÏÃ¤»¤ÐÊ¬¤«¤ë¡ÙÂ¸ºß¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸þ¤³¤¦¤È¤Ï°Õ»×¤ÎÁÂÄÌ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï·è¤·¤ÆÁê¤¤¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Î¶³¦Àþ¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê°ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ø°Û¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÀÈëÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ù°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Î¹Í¤¨¤ë¼Ù°¤ÊÂ¸ºß¤Ï¿Í´Ö¤À¤±¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢²ø°Û¤Ï¡ÉÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¡È¤È¤·¤ÆÉÁ¤¡¢¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤ò¤³¤½¡ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¡É¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2010Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤Î15Ç¯´Ö¤Ç»ä¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ëº§¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¼Â¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ï³Î¼Â¤ËºîÉÊ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë»Ä¹ó¤ÊÉÁ¼Ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ»Ò¤Î´¶¾ð¤Ï¹îÌÀ¤Ë½ñ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤ÒËÜÊÔ¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¼èºà¡¦Ê¸¡á³§Àî¤Á¤«¡¢¼Ì¿¿¡á²ÃÍèÀ¬¹§¡Ê»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¤Ä¤°¤Ò¤È¡ü·§ËÜ¸©½Ð¿È¡¢Ê¡²¬¸©ºß½»¡£ÊÌÉÜÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ºß³ØÃæ¤ÏÌ±Â¯³Ø¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¡£2010Ç¯¤è¤êWeb¾å¤Ç¡ÖÌë¹ÔÆ²´ñëý¡×¤ò¼¹É®³«»Ï¤·¡¢22Ç¯¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¡Ê»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Çºî²È¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃøºî¤Ë¡Ø»Í¥Ä»³µ´ÃÌ¡Ù¡ØÅ·¿À¤µ¤Þ¤Î²Ö¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡Ù¡ØÊ¸¹ë¤Ïµ´»Ò¤ÈÄÖ¤ë¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£ºÊ¤ÈÌ¼2¿Í¤ÈÊë¤é¤¹Àì¶Èºî²È¡£
¡ØÌÚ»³Àé·Ê¥Î²ø¸ÜÏ¿¡Ù
¡Ê»Ì¿Í/»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿Í¤Îº²¤Î¿§¤¬»ë¤¨¤ë¡Ö¸«µ´¡×¤³¤ÈÌÚ»³Àé·Ê¤Ï¡¢ÉÂ¼å¤Ê²æ¤¬¿È¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤¯°ÛÇ½ÎÏ¤ò»ý¤ÄÂÓÅáÅõ¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤¹¤ë¡£´é¿©¤ß¤ÎÇ½ÌÌ¡¢¿Í´Ö¤ò»¦¤¹À¸¤¿Í·Á¡¢ÈÕ²Æ¤ÎÄ®¤Ë¸½¤ì¤¿Àã½÷¡£ÂÓÅá¤Î¸µ¤ËÉñ¤¤¹þ¤àÍÍ¡¹¤Ê²ø´ñ»ö·ï¤Ë¶¦¤ËÄ©¤ß¡¢Èà¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤¦¤Á¡¢ÌÚ»³¤ÎÆâÌÌ¤Ï¼¡Âè¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡½¡£Ãø¼Ô¤ÎÂåÉ½ºî¡ØÌë¹ÔÆ²´ñëý¡Ù¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡£