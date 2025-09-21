電撃引退の伝説左腕はポストシーズンで不要？ 米メディアがぶち上げたド軍の最強ローテ「カーショーがいない方がより支配的」
ドジャースファンの万雷の拍手を受けながら、マウンドを降りるカーショー(C)Getty Images
エモーショナルな“ラスト登板”だった。
現地時間9月19日に本拠地で行われたジャイアンツ戦で、前日に今季限りでの現役引退を発表していたクレイトン・カーショー（ドジャース）がレギュラーシーズンでの本拠地ラスト登板。試合開始直後に先頭打者アーチを浴びたが、ランナーを背負いながら4回（91球）を投げ、2失点に抑えた。
【動画】カーショーのレギュラーシーズン最終登板に花を添える、大谷の圧巻の52号アーチシーン
MLB通算で453試合（2849イニング）に登板して222勝96敗、防御率2.54。3045奪三振を記録した言わずもがなの大投手がチームを去る――。無論、この日に13年連続でのポストシーズン進出を決めたチームにあって、ワールドシリーズ連覇を果たすための戦力にもなり得るが、試合後に「どんな役割でもやる準備がある」と明言した37歳だけに、先発ローテーションに加わる可能性は小さくなったとも言える。
では、ドジャースはいかなる先発投手陣で過酷なポストシーズンを戦い抜くのか。米専門サイト『Dodgers Way』は「カーショーの衝撃的な引退によって、ドジャースのポストシーズンメンバーに疑問符がつく」と銘打った記事内で、「チームはここからポストシーズンを勝ち抜かなければならないが、カーショーが出場を果たすという保証はない」と断言。「ドジャースの先発投手陣は、かなり揃っていて、中継ぎで使えないショウヘイ・オオタニのために場所を確保したければ、誰かが去らなければならなかった」と指摘した。
同メディアが「中継ぎで使えないオオタニ」と記したのには、理由がある。それは現行の二刀流ルールによる“壁”だ。
今季から投打二刀流を再始動させた大谷は、主にDHとしてプレーしているのだが、リリーバーとして登板した場合、その時点でDHは解除。打者として試合に残るには、野手として守りに出る必要がある。
大谷本人は「どんな状況になったとしてもしっかり対応できる準備をしていきたい」と語っているものの、野手としてプレーするリスクや負担は想像に難くない。ゆえに同メディアは、リリーフとしての抜擢は不可能ではないものの、「中継ぎでは使えない」と指摘したわけである。
大谷の起用法について「最もクリーンな方法は先発起用することだ。それがロバーツ監督とアンドリュー・フリードマン（編成本部長）の考えだ」と断言する同メディアは、「将来の殿堂入り選手であるカーショーが全く貢献しない姿を想像するのはほぼ不可能」としつつも、こう力説している。
「カーショーが外れても、ヨシノブ・ヤマモト、ブレイク・スネル、タイラー・グラスノー、そしてオオタニによる4人のローテーションが完成する。客観的に見ると、カーショーがいない方がより支配的なローテーションと言えるだろう」
カーショーに加えて、マイナーで鍛錬を重ねる佐々木朗希の中継ぎへの配置転換も囁かれるドジャース。ここにきてタレントが揃いつつある世界一軍団は、いかなる編成で、ワールドシリーズ連覇という壮大な目標を達成するのか。最終的なチームの決断が注目される。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]