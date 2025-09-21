小倉優子、三男の運動会後に訪れた精肉店を報告「美味しいお肉屋さんに出会えて幸せです」

タレントの小倉優子が20日に自身のアメブロを更新。三男の運動会に参加したことや、テレビ番組で見て気になっていた精肉店を訪れたことを報告した。

この日、小倉は「今日は、三男の運動会でした」と報告し「雨が降らなくて良かった〜」と安堵した様子でコメント。「幼稚園の運動会も来年で終わりなんだなぁ。幼児さんでいるのも、あと一年半！あっという間に過ぎ去りそうです」としみじみつづった。

続けて更新したブログでは「水曜日のヒルナンデスで『ミートプラザニシジマ』さんというお肉屋さんの特集があり、あまりにも美味しそうで行って来ました！」と精肉店を訪れたことを明かし「今日食べるステーキ、牛タン 明日の豚の生姜焼き用のお肉にあとは、冷凍用に購入しました！」と報告。「ボリュームのある黒毛和牛のステーキは、一枚1000円でした！」と値段についても説明し「今夜楽しみだぁ お肉でパワーをつけるぞ〜！！」と期待を寄せていた。

その後のブログでは、購入した肉を堪能したことを明かし「お肉、美味しかったです！一切れ1000円の黒毛和牛の赤身のステーキボリュームもありました」と絶賛。「お肉を焼くのが苦手な私でも柔らかくおいしく焼けました」と満足そうに述べた。また、牛タンについては「ネギだれでいただきましたが、10枚では足りませんでした」と明かした。

最後に「白いご飯が進みました〜」とつづり「美味しいお肉屋さんに出会えて幸せです」とつづり、ブログを締めくくった。